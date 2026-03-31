2월 생산 5년 8개월 만에 '최대 증가'…반도체 생산이 견인

데이터처, '2월 산업활동동향' 발표

생산 2.5%↑·투자 13.5%↑·소비 보합

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난달 전산업생산이 전월 대비 2.5% 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 설비투자도 13.5% 늘었지만, 소매판매는 제자리걸음했다.

전산업생산은 지난 2020년 6월(2.9%) 이후 5년 8개월 만에 최대 증가폭을 기록했다. 특히 반도체 생산(28.2%)은 1988년 1월(36.8%) 이후 38년 1개월 만에 최고치를 경신했다. 설비투자는 2014년 11월(14.1%) 이후 11년 3개월 만에 최대 증가폭을 달성했다.

31일 국가데이터처가 발표한 '2026년 2월 산업활동동향'에 따르면, 지난달 전(全)산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)는 118.4(2020=100)로 전월 대비 2.5% 증가했다.

2월 산업활동동향 [자료=국가데이터처] 2026.03.31 rang@newspim.com

전산업생산은 공공행정에서 줄었으나 광공업과 건설업, 서비스업에서 늘면서 전체적으로 플러스를 기록했다.

전년 동월과 비교해도 전산업생산은 0.5% 증가했다. 서비스업과 건설업에서 생산이 늘어난 영향이다.

소매판매는 전월 대비 보합을 기록했다. 음식료품 등 비내구재에서 판매가 늘었지만, 의복 등 준내구재와 컴퓨터 등 내구재에서 큰 폭으로 줄면서 증가폭을 끌어내렸다.

단 소매판매는 전년 동월과 비교하면 4.7% 증가했다. 음식료품 등 비내구재와 의복 등 준내구재에서 판매가 늘었다.

설비투자는 전월 대비 13.5% 증가했다. 자동차 등 운송장비와 전자기기 등 기계류에서 투자가 모두 늘었다.

전년 동월 대비로도 5.3% 플러스를 기록했다. 자동차 등 운송장비와 반도체제조용기계 등 기계류에서 모두 호실적을 나타냈다.

건설기성은 전월 대비 19.5% 늘었다. 건축과 토목에서 공사실적이 모두 증가한 데 따른 것이다.

또 건설기성은 전년 동월 대비로도 1.2% 증가했다. 건축에서 공사실적이 줄었으나 토목에서 늘어나면서 증가폭을 견인했다.

현재 경기 상황을 보여주는 동행지수 순환변동치는 99.8로 전월 대비 0.8포인트(p) 상승했다. 향후 경기 흐름을 나타내는 선행지수 순환변동치는 102.8로 전월 대비 0.6p 늘었다.

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