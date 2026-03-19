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"계란·돼지고기 가격 잡는다"…정부, 물가 TF 점검 강화

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가공식품 이어 제과·빙과도 가격 인하
유통구조 점검 격주 실시로 관리 강화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 계란과 돼지고기 등 주요 민생 품목의 유통 구조 점검을 강화하고 가격 안정에 본격 나섰다. 식용유와 라면에 이어 제과·양산빵·빙과류까지 가격 인하에 동참하면서 체감물가 부담 완화 효과가 확산하는 모습이다.

농림축산식품부는 19일 김종구 차관 주재로 '민생물가 특별관리 TF 유통구조 점검팀' 3차 회의를 열고 주요 품목의 유통 실태와 제도 개선 추진 상황을 점검했다. 정부는 2월부터 계란과 돼지고기 등 12개 품목을 대상으로 가격 상승 요인과 불공정 거래, 유통 비효율을 집중 점검하고 있다.

점검 대상은 부처별로 나뉜다. 농식품부는 ▲계란 ▲돼지고기 ▲가공식품 ▲마늘, 산업통상자원부는 ▲화장지 ▲세탁세제 ▲주방세제 ▲종이기저귀 등 생활용품을 맡는다. 보건복지부는 의약품, 여성가족부는 생리용품, 해양수산부는 고등어와 김을 각각 점검한다.

지난 1월 29일 서울 시내 대형마트를 찾은 소비자가 진열돼 있는 과자를 살펴보고 있다. [사진=뉴스핌DB]

점검 과정에서 가격 인하 성과도 나타났다. 식용유는 6개 업체가 350원~1250원 인하를 결정했고 라면은 4개 업체가 40원~100원 낮추기로 했다. 제과와 양산빵, 빙과 업체 4곳도 19개 품목 가격을 100원~400원 인하하거나 최대 13.4% 낮추기로 했다.

정부는 유통 과정의 불공정 행위도 집중 점검한다. 계란은 일부 농가의 웃돈 요구 등 부당 거래 여부를 살피고, 돼지고기는 대형 육가공업체의 재고 보유와 가격 상승 유도 여부를 점검한다.

특히 납품가격 담합으로 제재받은 업체에 대해서는 정책자금 지원 제외 등 재발 방지 방안을 마련한다.

생활용품과 의약품, 생리용품 등도 관리 대상이다. 산업통상자원부는 원자재부터 유통까지 가격 상승 요인을 전주기로 점검하고, 보건복지부는 일반의약품 가격 인상 계획 사전 공유와 판매가격 모니터링을 강화한다. 여성가족부는 공공시설에 생리용품을 비치하는 '공공생리대 드림 시범사업'을 추진해 유통 다변화를 유도할 계획이다.

해양수산부는 고등어 재고 점검 주기를 3개월에서 1개월로 단축하고 김 수급도 상시 관리한다. 점검 과정에서 담합 등 불공정 행위가 확인될 경우 공정거래위원회와 협업해 조사와 단속으로 이어갈 방침이다.

김종구 농식품부 차관은 "민생 물가 안정을 위해 핵심 품목별 유통 실태 점검에 총력을 기울여야 한다"며 "기존 관행이라도 국민 입장에서 불합리한 부분이 없는지 철저히 점검해 달라"고 말했다.

plum@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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