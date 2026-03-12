라면 4사 '가격 인하' 동참…식용유도 최대 6% 인하

원재료 가격 하락·정부 압박 속 라면·식용유 가격 인하 확산

라면 4사 모두 가격 인하…식용유도 최대 6%↓

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 라면과 식용유 가격이 잇달아 인하되고 있다. 설탕과 밀가루 등 주요 원재료 가격이 내려간 가운데 정부의 물가 안정 기조에 맞춰 식품업계가 가격 인하에 동참하는 모습이다. 라면 업계는 주요 4사가 모두 가격 인하에 나섰고 식용유 역시 주요 업체들이 출고가를 낮추기로 하면서 가공식품 가격 인하 움직임이 확산되는 분위기다.

12일 식품업계에 따르면 삼양식품은 다음 달 1일부터 삼양라면 오리지널(봉지면·용기면) 2종의 출고 가격을 평균 14.6% 인하한다. 이번 조치는 소비자 물가 부담 완화를 위한 결정이라는 설명이다. 삼양식품은 앞서 2023년에도 물가 안정을 위해 삼양라면 등 주요 제품 가격을 평균 4.7% 인하한 바 있다.

라면 업계 주요 4사가 모두 가격 인하에 나섰다. 사진은 서울의 한 대형마트에서 시민들이 장을 보고 있다. 2025.04.01 yooksa@newspim.com

농심도 가격 인하에 나선다. 농심은 안성탕면과 무파마탕면 등 라면과 스낵 16종의 출고가를 다음 달부터 평균 7.0% 인하한다. 안성탕면(5.3%)과 무파마탕면(7.2%)을 비롯해 육개장라면, 사리곰탕면, 감자면, 짜왕, 새우탕면 등이 인하 대상에 포함됐다.

오뚜기도 일부 라면 제품 가격을 낮춘다. 진짬뽕, 굴진짬뽕, 크림진짬뽕, 더핫열라면, 마열라면, 짜슐랭, 진짜장, 진쫄면 등 8종의 출고가를 평균 6.3% 인하하기로 했다. 팔도 역시 일부 라면 제품의 가격을 낮추기로 하면서 국내 주요 라면 4사가 모두 가격 인하에 동참하게 됐다.

팔도는 4월 1일부터 라면 19종의 출고가를 평균 4.8% 인하하기로 했다. 주요 인하 품목은 팔도비빔면(3.9%), 틈새라면 매운김치(7.7%), 상남자라면(6.3%), 일품삼선짜장(5.1%), 왕뚜껑 2종(4.6%) 등이다. 팔도는 어려운 경영 여건에도 불구하고 소비자 부담 완화와 정부 물가 안정 정책에 동참하기 위해 가격 인하를 결정했다고 설명했다

식용유 가격 인하도 이어지고 있다. 오뚜기는 엑스트라버진 올리브유와 해바라기유 등 일부 식용유 제품의 출고가를 평균 6% 수준 낮추기로 했다. 대상도 식용유 가격을 인하한다. 대상은 청정원 올리브유·카놀라유·해바라기유 등 소비자용(B2C) 제품 3종(총 6개 SKU)의 가격을 3~5.2% 인하한다고 밝혔다. 대상 관계자는 "정부 물가 안정 기조에 동참하기 위해 가격 인하를 결정했다"며 "가계 부담 완화와 소비자 혜택 강화를 위해 노력하겠다"고 말했다.

이 같은 가격 인하 움직임은 원재료 가격 하락과 정부의 물가 관리 정책이 맞물린 결과로 풀이된다. 농림축산식품부에 따르면 최근 설탕과 밀가루, 전분당 등 주요 식품 원재료 가격이 3~6% 수준 인하됐다. 이에 따라 제빵업계에서 빵과 케이크 가격을 낮춘 데 이어 라면과 식용유 등 주요 가공식품으로 가격 인하 흐름이 확산되고 있다.

정부도 식품업계의 가격 인하 움직임을 긍정적으로 평가했다. 이재명 대통령은 이날 "식용유와 라면 생산업체들이 다음 달 출고분부터 일부 제품 가격을 최대 두 자릿수까지 인하하기로 했다"며 "위기 극복에 동참해준 기업들에 감사하다"고 밝혔다. 이어 "국민 물가 부담 완화와 민생 안정에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com