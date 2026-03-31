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李대통령, 오늘 국무회의서 25조 전쟁 추경 논의할 듯

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여야, 4월10일 본회의서 추경 처리 합의

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 31일 국무회의를 열고 25조 원 규모의 '전쟁 추경(추가경정예산안)'을 논의할 것으로 보인다.

청와대는 이 대통령이 이날 청와대 본관에서 13회 국무회의를 주재한다고 밝혔다. 홍익표 청와대 정무수석은 지난 25일 브리핑에서 "31일 국무회의에서 추경을 처리하는 것을 목표로 하고 있다"는 취지의 발언을 한 바 있다.

이재명 대통령이 24일 청와대 본관에서 11회 국무회의를 주재하면서 국무위원들과 토론하고 있다. [사진=청와대]

정부·여당은 앞서 지난 26일 당정협의를 갖고 유류 최고가격제 시행에 따른 정유사의 손실금 보전과 석유 비축 확대와 농축수산물 할인 지원, 대중교통 이용 촉진 지원 확대를 담은 추경안 편성에 합의했다.

한정애 더불어민주당 정책위의장은 당정협의 이후 기자들과 만나 민생지원금 지원과 관련해 "수도권에서 멀수록 (지원을 더 받는) 지방 우대 정책, 그리고 어려운 계층에 조금 더 지원될 수 있는 방식의 기준에 따라 지원될 예정"이라고 설명했다. 

한 위원장은 또 "수출 정책 금융이 추가로 지원될 수 있도록 한다"며 "중동 전쟁으로 크게 영향을 받는 산업 위기 지역의 기업 대상 맞춤형 지원도 확대하기로 했다"고 설명했다.

박홍근 기획예산처 장관은 "이번 추경 예산안의 특징은 두 가지로 속도와 책임"이라며 "적기 대응의 골든타임을 놓치지 않고 위기에 선제 대응하기 위해 19일 만에 빠른 속도로 마련했다"고 했다. 박 장관은 31일 국회에 추경안을 제출한다는 계획도 전했다.

추경의 3대 핵심은 ▲고유가 부담 완화 ▲취약계층 민생 안정 ▲산업 피해 최소화와 공급망 안정이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표와 한정애 정책위의장, 박홍근 기획예산처 장관, 임기근 차관 등이 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 2026년 추가경정예산안 당정협의에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.03.26 mironj19@newspim.com

이날 국무회의에서 추경안이 의결되면 국회로 넘어가 상임위원회 예비심사와 예산결산특위원회 심사를 거친 뒤 본회의 심의·의결 과정을 밟는다.

여야는 다음 달 2일 추경 관련 시정연설을 하기로 하고, 7∼8일 예결위 종합정책질의와 부별 심사를 진행 한 뒤 10일 본회의에서 추경안을 합의 처리하기로 합의했다.

the13ook@newspim.com

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