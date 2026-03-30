여야, 4월 10일 본회의서 추경 처리 합의…2일 시정연설·3일 대정부질문

대정부질문, 4월 3일·6일·13일 실시

4월 7~8일 예결위 종합정책질의와 부별심사 진행

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 여야가 중동발 대외 경제 불확실성에 대응하기 위한 추가경정예산(추경)안을 다음 달 10일 국회 본회의에서 합의 처리하기로 했다.

한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표는 30일 오후 서울 여의도 국회 본관에서 이같은 내용을 골자로 한 4월 임시국회 의사일정 합의문을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 우원식 국회의장이 30일 서울 여의도 국회에서 열린 의장 주재 여야 원내대표 회동에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표, 한병도 원내대표, 우 국회의장, 송언석 국민의힘 원내대표, 유상범 원내운영수석부대표. 2026.03.30 jk31@newspim.com

합의문에 따르면 여야는 현재 진행 중인 3월 임시국회 회기를 다음달 2일까지로 하고, 다음달 3일 4월 임시회를 집회하기로 했다.

본격적인 추경 심사는 다음달 2일 정부의 시정연설을 시작으로 막을 올린다. 이어 3일과 6일, 13일 세 차례에 걸쳐 대정부질문을 실시하며, 7~8일에는 예산결산특별위원회 종합정책질의와 부별심사를 진행한다.

여야는 조속한 예산 집행을 위해 내달 10일 국회 본회의를 열고 추경안을 최종 합의 처리한다는 방침이다.

송 원내대표는 합의문 발표 직후 기자들과 만나 본회의 안건과 관련해 "현재 실무적으로 서로 상의 중에 있다"며 "대략 60건 정도의 법안을 처리할 예정"이라고 설명했다.

한병도 원내대표는 "4개의 상임위원장 선출 관련해서도 내일 본회의에서 표결하기로 했다"고 덧붙였다.

이번 추경은 최근 급변하는 중동 정세로 인한 에너지 가격 변동과 민생 경제 타격을 최소화하기 위한 조치다.

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