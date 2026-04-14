한화생명, '베트남 정보올림피아드' 3년 연속 후원

AI 핵심 요약beta
- 한화생명이 10일부터 12일까지 베트남 다낭 VKU에서 제7회 정보올림피아드 대회를 후원했다.
- 글로벌 프로그램 퓨처플러스로 3년 연속 AI·IT 트랙 인재 육성을 지원했다.
- 우수 인재 국내 연수와 8월 학술교류로 베트남 디지털 인재 네트워크를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명은 지난 10일부터 12일까지 베트남 다낭 국립대 산하 한-베 ICT대학교(VKU) 캠퍼스에서 열린 '제7회 베트남 정보올림피아드' 대회를 공식 후원했다고 14일 밝혔다.
베트남 정보올림피아드는 현지 전역의 중·고등학생 영재들이 모여 실력을 겨루는 IT 경진대회다. 한화생명은 글로벌 사회공헌 프로그램 '퓨처 플러스'의 일환으로, 베트남 금융·ICT 인재육성을 위해 본 대회를 3년 연속 후원해 오고 있다.
이번 본선 현장에는 한화생명 임석현 기획실장을 비롯해 대회 조직위원장인 VKU 후잉 꽁 팝(Huynh Cong Phap) 총장, 초록우산 신정원 사회공헌협력본부장 등 주요 관계자들이 참석했다.
대회는 ▲AI ▲IT전공 ▲IT비전공(기초) 등 3개 트랙으로 개최됐다. 올해 대회의 가장 큰 차별점은 지난해 신설된 AI 트랙의 고도화로, 이를 통해 대회는 실질적인 'AI 인재 플랫폼'으로 도약했다.
한화생명은 대회 기간 중 지역민과 학생을 대상으로 캠퍼스 투어 프로그램도 운영했다. VKU 캠퍼스 내 직업 탐방 부스에서 진로 상담과 직무 체험 기회를 제공해 참가자들이 자신의 적성을 발견하고 미래 비전을 설계할 수 있도록 했다.
나아가 한화생명은 대회를 통해 발굴된 우수 인재들이 더 큰 무대로 나아갈 수 있도록 지원하고 있다. 실제로 지난해 대회 수상자들에게 '한화생명 베트남 핀테크 우수 인재 국내 초청연수' 참여 기회를 제공해 글로벌 시야를 넓힐 수 있도록 지원한 바 있다.
임석현 한화생명 기획실장은 "베트남 정보올림피아드는 경진대회를 넘어 인재들의 IT 생태계 진출을 돕는 등용문이 되고 있다"며 "참가자들이 베트남 금융·ICT 산업의 핵심 동력이 될 수 있도록 지속 지원할 것"이라고 말했다.
한편 한화생명은 오는 8월 베트남 대학생을 대상으로 학술교류대회, 해커톤, 펠로우십을 포함한 학술교류 프로그램을 진행하고, 이를 통해 우수 인재 네트워크 형성 및 베트남 디지털 인재 지원을 한층 강화할 계획이다.
yunyun@newspim.com