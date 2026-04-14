장종태 의원 "경쟁은 잊고 허태정 후보 중심으로 민주당 원팀 되자"

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대전시장 경선 종료 후 단합 촉구

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장종태 더불어민주당 의원은 14일 대전광역시장 경선 종료 후 "치열했던 경쟁은 잊고, 민주당의 이름으로 하나가 되야 한다"며 단합을 촉구했다.

장 의원은 이날 페이스북을 통해 "돌아보면 참으로 많은 일들이 있었다"며 "그 거친 비바람 속에서도 흔들림 없이 묵묵히 제 곁을 지켜주신 당원 동지 여러분, 지지자 여러분께 진심으로 고개 숙여 깊은 감사의 인사를 올린다"고 밝혔다.

장종태 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

그는 "이제 경쟁의 시간은 끝났다"며 "목표는 오직 하나, 다가오는 지방선거에서의 압승"이라고 말했다.

이어 "허태정 대전시장 후보를 중심으로 단단한 '원팀'이 되어 뭉치자"고 강조했다.

장 의원은 "이번 선거는 단순한 선거가 아니다"라며 "헌정 질서를 파괴하려 했던 내란 세력과 그 잔당들을 철저히 심판하고, 이재명 정부의 안정적인 국정 운영과 성공을 든든하게 뒷받침해야 하는 중차대한 선거"라고 말했다.

그러면서 "저 장종태가 앞장서겠다"며 "새로운 대전을 만들어 가는 개혁과 혁신의 길에, 우리 민주당의 승리를 위해 모든 열정을 다 쏟아붓겠다"고 다짐했다.

jeongwon1026@newspim.com