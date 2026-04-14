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경찰청, '온실가스 배출 1위' 불명예 씻는다…탄소중립 TF 가동

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  • 경찰청이 14일 중동전쟁 고유가로 탄소중립 TF를 운영한다.
  • 경찰 온실가스 배출 1위로 관서 에너지 사용 조사와 감축 목표를 제시한다.
  • 친환경차 2035년 40% 전환과 에너지 절감 지침을 지역관서에 내렸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중앙 부처 중 온실가스 배출 최다…맞춤형 감축 추진
친환경차 확대…일상 속 에너지 절약 지침도 내려

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 중동전쟁으로 인한 고유가 장기화 조짐을 보이자 경찰이 에너지 감축 등 탄소중립 정책 추진에 속도를 낸다.

14일 경찰에 따르면 경찰청은 지난달 탄소중립 핵심과제 추진 TF를 구성하고 본격적인 운영에 들어갔다. TF 주요 임무는 ▲탄소중립 주요 사업의 이행 사항 점검 ▲관련 예산 확보 및 인프라 구축 ▲친환경 장비 보급 등이다. 지난 3일 1차 회의를 마친 TF는 오는 17일 2차 회의에서 기후에너지환경부와 에너지협회 등 외부 전문가의 자문을 받아 구체적인 추진 전략을 수립할 계획이다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

경찰청이 탄소중립에 속도를 내는 배경에는 정부 부처 중에서 경찰이 온실가스를 가장 많이 배출하는 기관이라는 데 있다. 위성곤 더불어민주당 국회의원실이 지난해 한국환경공단에서 받은 자료를 보면 2024년 기준 경찰청 온실가스 순배출량은 18만4942톤으로 45개 중앙행정기관 중 가장 많았다.

이에 경찰은 전국 경찰관서 전기·가스 사용 실태를 조사하고 인원과 규모 등에 따라 그룹화하여 맞춤형 감축 목표량을 제시할 예정이다. 당근과 채찍도 병행한다. 월별로 지역관서 감축률을 점검해 분석하면서 향후 우수 관서에는 별도 표창과 승급, 저조한 곳에 대한 조치 방안 등도 검토 중이다.

친환경차 도입에도 속도를 낸다. 경찰청 통계에 따르면 지난 3월 15일 기준 경찰청이 보유한 전체 차량 1만7625대 중에서 전기·수소·가스차 등 친환경차는 1946대로 약 11%에 그쳤다. 경찰은 친환경차 충전 속도 향상 등에 맞춰 2035년까지 전체 차량 40%인 약 7000대를 친환경차로 전환할 계획이다.

에너지저장장치(ESS)와 전기차 충전시설 보급과 친환경 장비 개발과 보급에 속도를 내 순찰차 친환경차 전환과 충전시설 확충에 속도를 낸다.

경찰청은 정부 공공부문 에너지 절감 대책에 맞춰 전국 지역관서에 관련 지침을 내렸다. 지침에는 복도 및 로비 전등 격등, 승강기 일부 운행 및 저층 사용 제한, 불필요한 전광판 사용 자제 등이 포함됐다. 향후에도 에너지 절약 등 탄소중립 정책 과제 이행을 위한 지침을 지역관서에 내린다. 

경찰 관계자는 "고유가 영향 외에도 에너지 감축 등에서 성과를 내지 못한다는 지적이 있어 체계적으로 탄소중립에 속도를 내겠다는 취지"라면서 "에너지 절감을 큰 축으로 해서 지역관서에 시책 관련 가이드라인을 제시하면서 독려할 계획이다"고 설명했다. 

krawjp@newspim.com

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