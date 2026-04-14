강득구 의원 "자유와 방종은 달라…전한길, 학생들에게 부끄럽지 않나"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 강득구 더불어민주당 의원은 14일 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 검찰에 출석한 유명 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨를 향해 "자유가 아니라 방종이고, 표현이 아니라 장사"라고 비판했다.

강 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "자유와 방종은 다르다. 자유는 내가 하고 싶은 말을 할 수 있는 권리이고 방종은 그 말로 타인에게 모욕과 상처를 주는 행위"라며 이같이 지적했다.

강득구 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌DB]

강 의원은 "윤 어게인을 외치는 자들에게 어필해 돈과 명예를 챙기는 행위, 그것은 자유가 아니라 방종이고, 표현이 아니라 장사"라고 했다.

전씨는 유튜브 방송 등을 통해 대장동 비자금 해외 은닉설과 석유 90만 배럴 북한 유출설 등 확인되지 않은 허위사실을 유포한 혐의를 받고 있다.

강 의원은 "전씨는 한때 수많은 학생들에게 한국사를 가르쳤던 선생님이었다"며 "역사 앞에 정직해야 한다고 가르쳤을 그가 지금 역사를 왜곡하며 검찰 앞에 섰다"고 꼬집었다. 이어 "자신을 선생님이라 불렀던 학생들에게 부끄럽지 않느냐"고 덧붙였다.

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