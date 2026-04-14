전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.14 (화)
KYD 디데이
산업 항공

속보

더보기

항공업계 1Q 선방 흐름…2Q '고유가 시험대'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국내 항공업계가 14일 1분기 실적 개선을 발표했다.
  • 대한항공은 매출 4조5151억원으로 역대 최대를 경신했다.
  • LCC는 흑자 전환하나 2분기 고유가 리스크에 비상경영한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

여객 수요 회복에 1분기 실적 전반 선방 흐름
고유가·환율 상승에 2분기 비용 부담 본격화

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 국내 항공업계가 올해 1분기 여객 수요 회복에 힘입어 전반적인 실적 개선 흐름을 보이고 있다. 대한항공이 역대 1분기 최대 매출을 경신하며 확정 실적을 발표한 가운데, 실적 공시를 앞둔 저비용항공사(LCC)들도 흑자 전환 등 실적 반등에 성공할 것이란 전망이 우세하다. 다만 2분기부터는 중동발 고유가·고환율 리스크가 지표에 본격 반영될 예정이라 업계는 비상경영과 무급휴직 등 선제적인 비용 절감으로 수익성 방어에 나선다는 방침이다.

14일 항공업계에 따르면 대한항공은 올해 1분기 별도 기준 매출 4조5151억 원, 영업이익 5169억 원을 기록하며 외형 성장을 이뤘다. 매출은 전년 동기 대비 14% 증가하며 역대 1분기 중 최대치를 경신했고, 영업이익 역시 47% 늘어났다. 지난 2월 설 연휴 수요와 유럽 및 주요 환승 노선의 견조한 흐름이 실적을 견인했다는 분석이다. 화물 사업 또한 미주 노선 탄력 운영 등을 통해 1조906억 원의 매출을 올리며 힘을 보탰다.

대한항공 A321neo 항공기 [사진=대한항공]

LCC 업계도 1분기에는 대체로 선방한 것으로 추정된다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 제주항공은 매출 5077억 원, 영업이익 487억 원으로 전년 대비 흑자 전환이 기대되며, 진에어와 에어부산 역시 각각 417억 원, 320억 원 규모의 영업이익을 내며 전 분기 대비 흑자로 돌아설 전망이다.

다만, 아시아나항공은 일회성 비용과 대외 변수 탓에 100억 원 안팎의 적자가 예상된다. 티웨이항공 역시 노선 확대 비용 등이 겹쳐 70억 원 수준의 영업손실을 기록하며 적자 기조를 이어갈 가능성이 높다.

인천국제공항 주기장 모습 [사진=뉴스핌DB]

문제는 2분기다. 1분기 실적에는 중동 분쟁으로 인한 항공유 가격 폭등과 환율 상승 영향이 온전히 반영되지 않았기 때문이다. 대한항공의 2분기 영업이익 전망치는 전년 동기 대비 47.3% 급감한 2105억 원에 머물 것으로 예측됐다. 아시아나항공 또한 2720억 원의 영업손실을 기록하며 전년보다 적자 폭이 크게 확대될 것으로 추정된다.

이에 항공사들은 일찌감치 비상경영 체제에 돌입했다. 대한항공은 유가 변동에 단계적으로 대응하고 전사적 비용 효율화를 추진하기 위해 이달부터 비상경영으로 전환했다. 여기에 더해 해외 출발 및 환승 수요 유치를 통해 여객 수익성을 방어하고, 인공지능(AI)·K-뷰티 등 성장 산업 화물 수요를 선점해 하방 압력을 극복하겠다는 구상이다.

LCC 중에서는 티웨이항공의 움직임이 가장 빠르다. 지난달 국적사 중 가장 먼저 비상경영을 선포한 티웨이항공은 오는 5월부터 두 달간 객실 승무원 대상 무급휴직을 시행한다. 국제 항공유 가격이 이전 대비 2배 이상 폭등하고 환율까지 치솟자 인건비 절감을 통한 선제적 대응에 나선 것이다. 아울러 인천~푸꾸옥 노선 단항과 다낭·싱가포르 노선 축소 운항 등 스케줄 조정도 병행한다.

항공업계 관계자는 "1분기에는 여객 수요로 실적을 방어했으나 2분기부터는 유류비와 환차손 증가, 중동 정세에 따른 우회 운항 비용까지 겹치며 고정비 부담이 확대될 것"이라며 "재무 구조와 유가 대응력에 따라 항공사별 실적 격차가 더욱 벌어질 가능성이 크다"고 내다봤다.

aykim@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
사진
대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동