배스킨라빈스, '두바이 디저트' 통했다…영업익 110% 급증

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피스타치오·카다이프 접목 신제품 흥행…숏폼 콘텐츠까지 확산

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 =배스킨라빈스가 글로벌 디저트 트렌드를 반영한 신제품 흥행에 힘입어 실적 반등에 성공했다.

14일 배스킨라빈스에 따르면 '두바이 스타일' 콘셉트를 적용한 제품군이 판매를 견인하며 1분기 영업이익이 전년 대비 110% 증가한 것으로 나타났다.

배스킨라빈스가 글로벌 디저트 트렌드를 반영한 신제품 흥행에 힘입어 실적 반등에 성공했다. [사진=배스킨라빈스 제공]

이번 성과는 스테디셀러와 트렌드를 결합한 제품 전략이 주효했다는 평가다. 대표 제품 '두바이에서 온 엄마는 외계인'은 출시 22일 만에 142만 개 판매를 기록하며 기존 '엄마는 외계인' 대비 약 30% 높은 판매량을 보였다. 숏폼 콘텐츠 조회수도 700만 회를 넘어서며 온라인 화제성까지 확보했다.

배스킨라빈스는 해당 트렌드를 확장해 '두쫀아 모찌 피스타치오', '초코 피스타치오 블라스트' 등 연계 제품을 잇달아 출시하며 수요를 끌어올렸다. 일부 매장에서 품절이 발생하는 등 소비자 반응도 빠르게 나타났다.

최근에는 식감을 강조한 '두바이 크런치 봉봉'까지 추가하며 제품군을 강화했다. 피스타치오와 카다이프, 초코 토핑 등을 결합해 '씹는 재미'를 부각한 것이 특징이다.

배스킨라빈스 측은 "글로벌 트렌드를 브랜드 방식으로 재해석한 점이 긍정적인 반응으로 이어졌다"며 "앞으로도 세분화된 소비자 취향을 반영한 제품 개발을 이어갈 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com