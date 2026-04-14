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경북도, TK행정통합 재정비 '박차'

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  • 경북도가 14일 행정통합 대책회의를 열었다.
  • TK통합특별법 재정비와 5극3특 정책 대응을 논의했다.
  • 전문가 의견 수렴해 완성도 높은 통합 모델을 마련한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

14일 행정통합대책회의...완성도 높은 통합 추진 기반 모색
5극 3특 지역균형발전·공공기관 이전 연계…전략적 대응
특별법 처리 보류 등 난관에도 흔들림 없는 '경북의 의지' 재확인

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 TK통합특별법 재정비 등 완성도 높은 대구경북통합 추진위한 기반 마련에 들어갔다.

경북도는 14일 도청 원융실에서 대구경북 행정 통합 대책 회의를 열고 최근 정치·행정 여건 변화에 대응한 행정 통합 추진 전략을 논의했다고 밝혔다.

 

황명석 경북도지사 권한대행(행정부지사)이 14일 도청 원융실에서 '대구경북 행정통합 대책회의'를 주재하고 있다.[사진=경북도]2026.04.14 nulcheon@newspim.com

이번 회의는 대구경북 통합 특별법 처리 보류 이후의 상황을 점검하고, 보다 완성도 높은 통합 추진을 위한 전략적 재정비 방안을 모색하는 한편, 정부의 5극 3특 지역 균형 발전 정책 및 공공기관 이전과 연계한 대응체계 점검을 위해 마련됐다.

이날 회의에서 관련 전문가들은 다양한 의견을 제시했다. 최철영 교수(대구대)는 "대구경북특별법 통과 이후에 대비한 선제적 정책 대응 준비를 시작해야 통합에 따른 혼란을 최소화할 수 있다"고 조언했다.

또 이창용 지방 분권 운동 대구경북본부 상임대표는 "시·도민의 참여와 숙의 과정이 충분히 보장되어야 한다"고 강조하고 "통합 논의의 무게 중심도 분권 자치에 둬야 한다"고 지적했다.

류형철 경북연구원 미래 전략 연구실장은 "프랑스 레지옹 통합 사례를 면밀히 분석해 통합특별시가 원활하게 기능할 수 있는 제도적 준비를 해야 한다"고 말했다.

경북도는 이들 의견과 조언을 바탕으로 특별법 내용을 더욱 정교하게 보완하고 도민이 체감할 수 있는 실질적인 통합 모델을 마련한다는 계획이다. 또 통합이 지역의 미래 경쟁력 강화와 도민 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 실행 가능한 과제를 지속적으로 구체화한다는 구상이다.

특히 권역별 특화 발전 전략도 더욱 촘촘히 가다듬어 '어느 지역도 손해 보지 않는 통합'이라는 비전을 지역 사회와 폭넓게 공유하고, 주민 의견 수렴과 공감대를 지속적으로 높여 일부 지역의 소외감과 통합에 대한 우려를 해소해 나갈 방침이다. 이와 함께 경북도는 정부의 '5극 3특' 지역 균형 발전 정책과 공공기관 이전 현안에 대응해 행정 통합 추진 체계를 전략적으로 운영해 나갈 계획이다.

양 시·도는 현재도 행정 통합 추진단을 유지하며 5극 3특 관련 협업 체계를 이어가고 있다. 특히 정부가 통합 특별시 우대 방침을 밝힌 공공기관 이전과 관련해 불이익이 발생하지 않도록 선제적으로 대응하고 있다.

앞서 지난 2월 과학, 산업, 경제, 에너지 등 각 분야 전문가 21명으로 구성된 유치 위원회를 출범시킨 데 이어 최근에는 공공기관 유치 전담 조직을 신설해 정부와 국회, 이전 대상 기관 등을 대상으로 경북도가 최적의 이전지임을 적극 설명하고 있다.

황명석 경북도지사 권한대행(행정부지사)은 "비록 대구경북 행정 통합이 현재 보류된 상태이지만, 그간 행정 통합 논의를 선도적으로 추진해온 과정과 성과는 더 좋은 통합을 위한 밑거름이 될 것"이라며 "정부의 5극 3특 지역 균형 발전 방향에 대응하고 대구경북 통합과 공공기관 이전이 흔들림 없이 추진되도록 대응 체계를 유지·강화해 나가겠다"고 말했다.

 nulcheon@newspim.com

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