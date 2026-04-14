전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.14 (화)
KYD 디데이
산업 조선

속보

더보기

1분기 호실적 예고 조선3사...2Q도 고부가 선박 수주 '호조'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국내 조선3사가 14일 고부가 선종 중심으로 1분기 호실적을 냈다.
  • 영업이익 합계 1조9221억원으로 전년 대비 54.9% 증가했다.
  • 2분기 수주 호재로 올해 실적 크게 개선될 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조선3사, 1분기 영업이익...전년 대비 55% 증가 전망
LNG운반선, VLCC 등 고부가 선종 중심 질적 성장
2분기에도 수주 호조...HD한국조선해양 '2조' 수주

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 중동 전쟁 장기화 속에사도 국내 조선업계가 고부가가치 선종 중심으로 1분기 호실적을 이어갈 전망이다. 국내 조선사의 고부가가치 선박 수주는 2분기에도 이어지고 있어 올해 국내 조선사의 실적이 크게 개선될 것이란 기대감이 높아지고 있다.

14일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 조선3사의 올해 1분기 영업이익 합계는 1조9221억원으로 전년 동기 대비 54.9% 증가할 전망이다. 같은 기간 매출은 14조996억원으로 13.6% 늘어날 것으로 예상된다.

회사별로는 HD한국조선해양의 1분기 매출은 7조7866억원으로 전년 대비 14.99% 증가하고 영업이익은 1조1902억원으로 38.53% 늘어날 것으로 추산된다. 한화오션의 1분기 매출은 전년 대비 5.06% 증가한 3조3020억원, 영업이익은 48.22% 늘어난 3833억원을 기록할 전망이다. 삼성중공업의 영업이익은 3486억원으로 전년 대비 183.24% 급증하고, 매출은 20.71% 늘어난 3조110억원을 기록할 전망이다.

조선 3사의 호실적은 액화천연가스(LNG) 운반선, 초대형 원유운반선(VLCC) 등 고부가 선종 중심의 질적 성장이 이끈 것으로 분석된다. HD한국조선해양은 올 1분기 LNG운반선 10척과 컨테이너선 20척, 액화석유가스(LPG)·암모니아운반선 5척, 원유운반선 7척, 석유화학제품 운반선(PC선) 12척 등 총 54척을 수주했다. 삼성중공업도 LNG운반선 6척을 포함해 총 16척을 따냈다. 한화오션은 LNG운반선 4척과 VLCC 8척, 해상풍력설치선(WTIV) 등 총 13척을 수주하는 데 성공했다.

HD현대삼호에서 건조해 2024년 인도한 17만4000 입방미터(㎥)급 LNG운반선의 시운전 모습 [사진=HD한국조선해양]

1분기 HD한국조선해양은 59억4000만달러를 수주하며 연간 목표액(233억1000만달러)의 25.48%를, 삼성중공업은 31억달러를 수주해 연간 목표(139억달러)의 22.30%를 달성했다. 별도로 연간 수주 목표를 제시하지 않은 한화오션은 24억3000만달러를 수주했다.

조선 3사의 고부가 선종 중심 성장은 수치에서도 증명되고 있다.

영국 조선해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 3월 한국의 선박 수주량은 159만CGT(표준화물선환산톤수·38척)로 글로벌 수주량(406만CGT·135척)의 39%를 차지했다. 중국이 215만CGT(84척)를 수주하며 53% 점유율로 1위를 유지했지만, 척당 환산톤수는 한국이 4.2만CGT로 중국의 2.6만CGT보다 약 1.6배 높았다. LNG운반선 등 고부가 선종 중심의 수주 전략이 반영된 결과로 풀이된다. CGT는 선박의 투입 인력과 작업 난도 등에 따라 가중치를 부여한 수치다.

2분기에도 수주 호재는 이어지고 있다. 이달 들어 HD한국조선해양은 LPG운반선 6척과 PC선 등 총 14척을 수주하며 1조9710억원의 수주실적을 추가했다. 한화오션은 지난 8일 오세아니아 지역 선주로부터 VLCC 2척을 총 3933억원에 수주했다.

HD한국조선해양 관계자는 "지정학적 리스크와 유가 상승 등의 영향으로 탱커, 가스선, 컨테이너선 등 다양한 선종의 발주 문의가 이어지고 있는 상황"이라며 "고부가가치 선박 위주의 선별 수주를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

조선업의 수익성 지표도 높은 수준이다. 3월 말 기준 신조선가지수는 182.07를 기록했다. 2021년 3월(130.2)과 비교하면 약 40% 상승한 수준이다.

이재혁 LS증권 애널리스트는 "에너지 공급망 변동성 확대와 선대 노후화, 감속운항에 따른 유효선복량 공급 축소로 VLCC 신조시장은 호황 추세"라며 "VLCC, 준대형(Suezmax), 중형(Aframax) 원유운반선 신조선가 지속 강세가 전망된다"고 밝혔다.

정연승 NH투자증권 애널리스트는 "HD현대삼호는 소난골(Sonangol)로부터 LNG선 2척을 수주했는데 174K LNG선으로 척당 2.555억달러에 수주했다"며 "최근 수주한 선박 중 가장 유의미한 선가 상승세를 기록했다"고 분석했다.

y2kid@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53
사진
대통령 세종 집무실 15일 부지 공고 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대가 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반 시설인 대통령 세종 집무실 건립에 본격적으로 착수한다. 이규연 청와대 홍보소통수석비서관은 14일 춘추관에서 브리핑을 갖고 "이재명 정부는 수도권 일극 체제를 극복하고 모든 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가 균형 성장 정책을 펼치고 있다"며 "이중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반인 대통령 세종 집무실을 조성하는 부지 조성공사를 15일 입찰공고 한다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com 대통령 세종 집무실 대상 부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사 기간은 14개월이다. 이 수석은 "이번 부지 조성 공사는 국가 균형 성장에 있어 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치 구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동, 첫 삽이기 때문"이라고 강조했다. 정부는 부지 조성 공사와 함께 대통령 세종 집무실 설계 공모도 진행 중이며, 이달 말 당선작을 선정할 계획이다. 1년간 설계 과정을 거쳐 내년 8월 건축 공사에 들어간다. 이 수석은 "이재명 대통령은 퇴임식을 세종에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 '임기 내에 세종 집무실을 이용할 수 있게 신속하게 공사하라'고 지시했다"며 "당초 국민과의 약속대로 2029년 8월까지 세종 집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 국가 균형 성장 시대를 열어가겠다"고 약속했다. 대통령 세종 집무실 부지 앞쪽에는 국회의사당이 건립될 예정이다. [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 대통령 세종집무실 국가상징구역 공모 대상지 항공사진 [사진=청와대] 2026.04.14 pcjay@newspim.com pcjay@newspim.com 2026-04-14 14:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동