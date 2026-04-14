1분기 호실적 예고 조선3사...2Q도 고부가 선박 수주 '호조'

조선3사, 1분기 영업이익...전년 대비 55% 증가 전망

LNG운반선, VLCC 등 고부가 선종 중심 질적 성장

2분기에도 수주 호조...HD한국조선해양 '2조' 수주

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 중동 전쟁 장기화 속에사도 국내 조선업계가 고부가가치 선종 중심으로 1분기 호실적을 이어갈 전망이다. 국내 조선사의 고부가가치 선박 수주는 2분기에도 이어지고 있어 올해 국내 조선사의 실적이 크게 개선될 것이란 기대감이 높아지고 있다.

14일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 조선3사의 올해 1분기 영업이익 합계는 1조9221억원으로 전년 동기 대비 54.9% 증가할 전망이다. 같은 기간 매출은 14조996억원으로 13.6% 늘어날 것으로 예상된다.

회사별로는 HD한국조선해양의 1분기 매출은 7조7866억원으로 전년 대비 14.99% 증가하고 영업이익은 1조1902억원으로 38.53% 늘어날 것으로 추산된다. 한화오션의 1분기 매출은 전년 대비 5.06% 증가한 3조3020억원, 영업이익은 48.22% 늘어난 3833억원을 기록할 전망이다. 삼성중공업의 영업이익은 3486억원으로 전년 대비 183.24% 급증하고, 매출은 20.71% 늘어난 3조110억원을 기록할 전망이다.

조선 3사의 호실적은 액화천연가스(LNG) 운반선, 초대형 원유운반선(VLCC) 등 고부가 선종 중심의 질적 성장이 이끈 것으로 분석된다. HD한국조선해양은 올 1분기 LNG운반선 10척과 컨테이너선 20척, 액화석유가스(LPG)·암모니아운반선 5척, 원유운반선 7척, 석유화학제품 운반선(PC선) 12척 등 총 54척을 수주했다. 삼성중공업도 LNG운반선 6척을 포함해 총 16척을 따냈다. 한화오션은 LNG운반선 4척과 VLCC 8척, 해상풍력설치선(WTIV) 등 총 13척을 수주하는 데 성공했다.

HD현대삼호에서 건조해 2024년 인도한 17만4000 입방미터(㎥)급 LNG운반선의 시운전 모습 [사진=HD한국조선해양]

1분기 HD한국조선해양은 59억4000만달러를 수주하며 연간 목표액(233억1000만달러)의 25.48%를, 삼성중공업은 31억달러를 수주해 연간 목표(139억달러)의 22.30%를 달성했다. 별도로 연간 수주 목표를 제시하지 않은 한화오션은 24억3000만달러를 수주했다.

조선 3사의 고부가 선종 중심 성장은 수치에서도 증명되고 있다.

영국 조선해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 3월 한국의 선박 수주량은 159만CGT(표준화물선환산톤수·38척)로 글로벌 수주량(406만CGT·135척)의 39%를 차지했다. 중국이 215만CGT(84척)를 수주하며 53% 점유율로 1위를 유지했지만, 척당 환산톤수는 한국이 4.2만CGT로 중국의 2.6만CGT보다 약 1.6배 높았다. LNG운반선 등 고부가 선종 중심의 수주 전략이 반영된 결과로 풀이된다. CGT는 선박의 투입 인력과 작업 난도 등에 따라 가중치를 부여한 수치다.

2분기에도 수주 호재는 이어지고 있다. 이달 들어 HD한국조선해양은 LPG운반선 6척과 PC선 등 총 14척을 수주하며 1조9710억원의 수주실적을 추가했다. 한화오션은 지난 8일 오세아니아 지역 선주로부터 VLCC 2척을 총 3933억원에 수주했다.

HD한국조선해양 관계자는 "지정학적 리스크와 유가 상승 등의 영향으로 탱커, 가스선, 컨테이너선 등 다양한 선종의 발주 문의가 이어지고 있는 상황"이라며 "고부가가치 선박 위주의 선별 수주를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

조선업의 수익성 지표도 높은 수준이다. 3월 말 기준 신조선가지수는 182.07를 기록했다. 2021년 3월(130.2)과 비교하면 약 40% 상승한 수준이다.

이재혁 LS증권 애널리스트는 "에너지 공급망 변동성 확대와 선대 노후화, 감속운항에 따른 유효선복량 공급 축소로 VLCC 신조시장은 호황 추세"라며 "VLCC, 준대형(Suezmax), 중형(Aframax) 원유운반선 신조선가 지속 강세가 전망된다"고 밝혔다.

정연승 NH투자증권 애널리스트는 "HD현대삼호는 소난골(Sonangol)로부터 LNG선 2척을 수주했는데 174K LNG선으로 척당 2.555억달러에 수주했다"며 "최근 수주한 선박 중 가장 유의미한 선가 상승세를 기록했다"고 분석했다.

y2kid@newspim.com