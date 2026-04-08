HD한국조선해양, 이틀간 2조 규모 가스선·PC선 14척 수주

AI 핵심 요약beta
- HD한국조선해양이 2일과 7일 1조9710억원 규모 선박 14척 건조 계약을 체결했다.
- 그리스·오세아니아 선사로부터 LPG운반선 4척을 수주하고 아시아 선사로부터 PC선 8척을 받았다.
- SONANGOL로부터 LNG운반선 2척을 추가 수주하며 고부가 선박 중심 수익성을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = HD현대가 선박 건조 수주 행진을 이어가고 있다.
HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양은 지난 2일과 7일, 이틀간 1조9710억원 규모, 총 선박 14척에 대한 건조 계약을 체결했다고 8일 밝혔다.
우선 HD한국조선해양은 지난 2일 그리스 선주 및 오세아니아 선사로부터 각각 9만 입방미터(㎥)급 LPG운반선 2척과 4만 입방미터(㎥)급 LPG운반선 2척 등 총 4척을 수주했다. 수주금액은 각각 3498억원과 2393억원으로, 해당 선박들은 HD현대삼호와 HD현대중공업에서 건조, 2028년부터 2029년 상반기까지 선주사에 순차적으로 인도될 예정이다. 이들 선박에는 친환경 이중연료(DF) 엔진이 탑재돼 환경 규제 강화에 대응해 나갈 계획이다.
또한 HD한국조선해양은 이날 아시아 소재 선사로부터 총 6117억원 규모의 5만 톤급 석유화학제품운반선(PC선) 8척도 수주했다. 이들 선박은 HD현대중공업 함정·중형선사업부에서 건조, 2029년 상반기까지 선주사에 인도될 예정이다. 향후 선종 포트폴리오 다변화를 통한 HD현대중공업의 수주경쟁력 강화가 기대되고 있다.
이어 지난 7일에는 SONANGOL SHIPPING HOLDING LIMITED로부터 총 7702억원 규모의 17만4000 입방미터(㎥)급 LNG운반선 2척을 수주했다. 해당 선박은 HD현대삼호에서 건조돼 2029년 하반기까지 선주사에 인도될 예정이다. LNG운반선은 대표적인 고부가가치 선박으로 수익성 제고에 기여할 것으로 전망되고 있다.
HD한국조선해양은 양일에 걸쳐 LPG운반선 4척, PC선 8척, LNG운반선 2척 등 총 14척을 수주하며 1조9710억원의 수주실적을 추가하게 됐다.
HD한국조선해양 관계자는 "지정학적 리스크와 유가 상승 등의 영향으로 탱커, 가스선, 컨테이너선 등 다양한 선종의 발주 문의가 이어지고 있는 상황"이라며 "고부가가치 선박 위주의 선별 수주를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
y2kid@newspim.com