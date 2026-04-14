국민의힘 행안위원, 국수본 항의 방문…정원오 고발 건 편파적 배당 지적

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘 행안위 의원들이 14일 국수본을 방문했다.
- 정원오 민주당 후보 여론조사 왜곡 고발 사건 편파 배당을 항의했다.
- 여당 고발은 일선서로 야당은 서울청으로 이관된 점을 문제 삼았다.
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 국회 행정안전위원회(행안위)에서 활동하는 국민의힘 국회의원들이 경찰청 국가수사본부(국수본)를 방문해 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 여론조사 왜곡 의혹 고발 사건을 편파적으로 배당했다고 항의했다.
서범수·고동진·이달희 국민의힘 의원은 14일 오전 서울 서대문구에 있는 국수본을 찾아 "경찰 수사가 수사 대상이 야당 인사냐 여당 인사냐 따라 차이가 있다"며 이같이 지적했다.
앞서 정원오 후보는 지난달 31일 김재섭 국민의힘 국회의원을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 성동경찰서에 고발했다. 김 의원은 지난달 31일 기자회견을 열고 정 후보가 성동구청장 재직 시절 한 여성 직원과 멕시코 칸쿤으로 공무 출장을 갔다 온 뒤 서류에 '남성'으로 거짓 작성했다는 의혹을 제기했다. 이 고발 사건은 서울경찰청으로 이첩됐다.
김 의원도 정 후보를 지난 7일 공직선거법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 김 의원은 정 후보가 민주당 서울시장 후보 경선 과정에서 여론조사 결과를 왜곡해 홍보물을 제작 유포했다고 주장했다. 경찰은 이 사건을 성동경찰서로 이관했다.
국민의힘 행안위 위원들은 일선 경찰서가 여당 인사 고발 사건을 조사하고 서울경찰청은 야당 의원 고발 사건을 수사하는 점을 문제 삼았다.
서범수 의원은 "여당 인사 수사되는 건 일선서에서 유야무야하고 야당 인사가 수사 대상이면 서울경찰청에서 해서 엄정하게 수사하려 한다는 의구심이 든다"며 "경찰은 국민의 경찰이어야 하고 이재명 정권이나 민주당 수사기관이 아니다"라고 지적했다.
이어 서 의원은 "경찰은 바람이 오기도 전에 누워버린다는 불명예스러운 분위기가 있다고 반성하고 자성도 하지만 지휘부에서 강단있게 수사하길 바란다"고 말했다.
krawjp@newspim.com