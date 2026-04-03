[글로벌 부동산] 45조 매물이 손안에… 한국 자본, 유럽 '오프마켓'을 정조준하라

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

해외부동산 투자에서 자본의 이동을 결정짓는 핵심 변수는 수익률 이전에 '정보의 비대칭성' 해소에 있습니다. 그동안 한국 투자자들이 북미나 일본 시장에 비해 유럽을 어렵게 느껴온 본질적인 이유는, 언어와 법제의 파편화를 넘어 현지 카르텔 중심의 폐쇄적인 거래 구조에 접근할 '디지털 통로'가 부재했기 때문입니다.

하지만 최근 에스토니아를 거점으로 등장한 범유럽 상업용 부동산 플랫폼 콘소토(Consorto)의 성장은 이러한 진입 장벽을 근본적으로 무너뜨리고 있습니다. 현재 이 플랫폼에 등록된 매물 가치만 261억 유로, 약 45조 원 규모에 달한다는 점은 유럽 시장이 더 이상 발품에 의존하는 아날로그 시장이 아님을 방증합니다.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사 사장.

데이터의 이면을 들여다보면, 유럽 투자용 상업용 부동산(CRE) 시장의 평균 거래 단가 기준 '가격 조정'은 이미 충분한 수준에 도달했습니다. 2021년 제곱미터당 평균 3,333유로였던 자산 가격이 2024년 2,561유로까지 조정된 것은 단순한 침체가 아니라, 고금리 구간을 지나며 거품이 제거된 결과이자, 진입 타이밍이 현실화되고 있음을 시사합니다.

특히 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인하 기조가 2026년 시장에 점진적인 회복 압력을 형성하며 투자 활동이 전년 대비 15% 이상 증가할 것으로 예상되는 시점에서, 디지털 플랫폼을 통한 선제적 딜 소싱은 한국 자본에 전례 없는 기회를 제공합니다. 과거에는 대형 기관들만이 접근할 수 있었던 오프마켓(Off-market) 정보가 이제는 디지털 보안 식별과 AI 매칭 기술을 통해 보다 정교하고 투명하게 공급되고 있기 때문입니다.

더 주목해야 할 점은 가격 조정과 동시에 나타난 수익률 구조의 변화입니다. 유럽 주요 도시의 프라임 오피스 기준 캡레이트(Cap Rate)는 2021년 약 3%대에서 최근 4.5~5% 수준까지 상승하며 투자자 관점의 현금흐름 매력도가 뚜렷하게 개선되었습니다. 이는 동일 자산 기준으로 기대수익률이 구조적으로 상향 조정되었음을 의미하며, 단순한 가격 하락이 아니라 '수익률 중심 시장'으로의 전환이 진행되고 있음을 시사합니다.

또한 거래량 측면에서도 중요한 변화가 감지됩니다. 2024년까지 위축되었던 유럽 CRE 거래 시장은 2026년 들어 회복 국면에 진입하며, 특히 안정적인 임대수익이 확보된 우량 자산과, 일정 수준의 가치 개선 여지가 있는 자산을 중심으로 투자 활동이 점진적으로 증가하고 있습니다. 이는 기관투자자들이 가격 저점 형성에 대한 확신을 바탕으로 다시 시장에 복귀하고 있음을 보여주는 신호입니다.

콘소토와 같은 플랫폼이 가져온 가장 큰 혁신은 '딜 플로우(Deal Flow)의 자동화'와 '범유럽 데이터의 통합'입니다. 영국, 독일, 스페인 등 각기 다른 세제와 관습을 가진 국가들의 매물을 단일 인터페이스에서 비교·분석할 수 있게 되면서, 투자자는 국가별 리스크 분산 전략을 실시간으로 조정할 수 있습니다.

특히 비밀유지약정(NDA) 체결부터 가상 데이터룸 접근까지 전 과정이 디지털화되면서, 해외 투자자의 고질적인 약점이었던 시차와 물리적 거리로 인한 의사결정 지연 리스크가 획기적으로 감소했습니다. 이는 500만 유로에서 2,000만 유로 사이의 중소형 핵심 자산을 타깃으로 하는 전략적 투자자들에게 매우 강력한 무기가 됩니다.

다만 전문가의 시각에서 보면, 정보 접근성이 높아졌다고 해서 곧바로 투자 안전성이 확보되는 것은 아닙니다. 플랫폼이 매물을 매칭하고 프로세스를 효율화할 수는 있지만, 현지 법률 체계에 따른 정밀 실사와 사후 부동산 자산관리, 특히 중소형빌딩을 포함한 운영 역량은 여전히 투자자의 몫으로 남습니다.

유럽은 국가마다 양도소득세 체계와 임대차 보호법이 크게 상이한 시장입니다. 특히 플랫폼을 통해 소싱된 매물일수록 해당 자산의 탄소 배출 등급(EPC)이나 현지 통화 가치 변동에 따른 환 헤지 비용을 더욱 냉철하게 검토해야 합니다. 디지털 플랫폼은 문을 열어주는 도구일 뿐, 그 안에서 수익을 확정하는 것은 결국 현지 파트너십과 정교한 실사 역량의 결합입니다.

결국 2026년의 유럽 부동산 시장은 '아는 만큼 보이는 시장'에서 '플랫폼을 활용하는 만큼 수익을 창출하는 시장'으로 진화하고 있습니다. 정보 비대칭이라는 마지막 장벽이 기술로 해소되고 시장 회복 사이클의 초입이 맞물린 현재, 한국 투자자들은 이제 유럽을 포트폴리오의 변방이 아니라 핵심 투자 축으로 재인식할 필요가 있습니다.

향후 유럽 부동산 시장은 기술 기반의 투명성이 확보된 자산을 중심으로 자본이 쏠리는 양극화가 심화될 것입니다. 이제는 특정 국가에 국한된 시각에서 벗어나 범유럽 관점의 자산 배분 전략을 수립해야 하며, 특히 환경 규제 대응이 완료된 우량 자산을 선점하기 위해 디지털 플랫폼을 적극 활용하는 유연한 접근이 필요합니다. 이러한 전략적 실행력이 뒷받침될 때, 한국 자본은 유럽 시장에서 단순한 참여자를 넘어 시장을 주도하는 핵심 플레이어로 도약하게 될 것입니다.

*글로벌PMC 김용남 대표이사는 중소형 빌딩 자산관리 분야에서 차별화된 전문성으로 주목받고 있다. 2004년 글로벌PMC를 설립한 김 대표는 지난 20년간 빌딩 매입부터 관리, 매각까지 전 과정을 아우르는 종합 솔루션을 구축하며 시장을 개척해왔다. 부동산학 박사(PhD)이자 미국 상업용 부동산 투자분석사(CCIM), 영국 감정평가사(FRICS) 등 국제 자격을 두루 갖춘 최고 전문가다. 한국CCIM협회 및 한국부동산자산관리학회 회장을 역임했으며, 현재는 서울경기부동산자산관리조합 이사장과 한국경제신문 칼럼니스트로 활동하며 전문 지식을 전파하고 있다. 특히 글로벌PMC는 세계적인 부동산 네트워크 'CORFAC International'의 유일한 한국 파트너로서 미국, 일본, UAE 등 글로벌 시장으로 보폭을 넓히고 있다.