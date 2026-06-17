LG전자, 스페인·세르비아 주거단지 1500여 세대에 히트펌프 공급

AI·고효율 앞세워 유럽 냉난방 시장 공략

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 유럽의 주거단지들을 대상으로 고효율 히트펌프 대규모 수주를 이어가고 있다고 17일 밝혔다.

LG전자는 스페인 마드리드 인근 깔레 푸에르자스 아르마다스 지역의 1000여 세대 규모 주거단지에 고효율 대용량 히트펌프 '멀티브이 아이'를 설치 중이다. 세르비아 베오그라드의 주거용 레지던스 '킹스 서클'과 '더 원'에도 500여 세대를 대상으로 멀티브이 아이와 멀티브이 에스를 공급하고 있다. 두 프로젝트를 합치면 1500여 세대에 냉난방 솔루션을 제공하는 것이다.

LG전자의 고효율 히트펌프 'LG 멀티브이 아이(Multi Vi)'가 설치 중인 스페인 대형 주거단지 '플렉시 리빙(Flexy Living)'의 조감도. [사진=LG전자]

LG전자의 제품들은 환경 기준 충족과 지역 맞춤형 설계로 경쟁사와 차별화된다. 멀티브이 아이는 고효율 인버터 컴프레서와 AI 기반 스마트 제어 시스템으로 에너지를 절감한다. 기존 R410A 냉매보다 지구온난화지수(GWP)가 약 30% 수준인 R32 냉매를 사용해 유럽의 환경 기준을 충족한다. 냉매 누출을 감지하고 차단하는 '1포트 차단밸브 유닛'은 경쟁사 제품보다 작고 가벼워 협소한 유럽 주거공간에서 설치 편의성을 높였다.

세르비아 프로젝트에서는 한 개의 실외기로 냉난방과 급탕 기능을 모두 제공하고 별도의 열회수 유닛 없이도 공조와 온수 공급이 가능하도록 시스템을 단순화했다. 이를 통해 공사비를 절감하고 설치 효율을 높였으며, 건물 구조와 설치 조건을 고려한 설계로 운영 안정성과 에너지 효율을 강화했다.

LG전자의 고효율 히트펌프 'LG 멀티브이 에스(Multi Vs)'가 공급된 세르비아의 주거단지 '킹스 서클(King's Circle)'의 조감도. [사진=LG전자]

LG전자는 지구온난화지수가 0.02에 불과한 R290 냉매를 사용하는 '써마브이 R290 모노블럭' 등 고효율 솔루션으로 유럽 시장 공략을 가속화하고 있다. 네덜란드의 에인트호번, 리더케르크 등 신규 조성 주택단지에 잇따라 고효율 제품을 수주해 공급 중이며, 프랑스와 스페인 등 남유럽 5개국에서 10만 가구 이상의 설치를 완료했다.

유럽 히트펌프 시장은 신규 건물에 저탄소 난방을 의무화하는 전기화 정책과 유럽연합(EU)의 '리파워EU' 정책에 힘입어 성장하고 있다. 유럽히트펌프협회(EHPA)에 따르면 2025년 유럽 주요 16개국의 판매량은 전년 대비 11% 이상 증가한 263만 대였다.

kji01@newspim.com