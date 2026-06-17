전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.17 (수)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

LG전자, 스페인·세르비아 주거단지 1500여 세대에 히트펌프 공급

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • LG전자가 17일 유럽 주거단지에 히트펌프 대규모 수주를 이어가고 있다고 밝혔다
  • 스페인·세르비아 등 1500여 세대에 멀티브이 아이·에스 공급하며 고효율 냉난방 솔루션을 제공했다
  • 저GWP 냉매와 R290 제품으로 환경 기준을 충족하며 유럽 전역에서 설치를 확대하고 성장하는 히트펌프 시장을 공략하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI·고효율 앞세워 유럽 냉난방 시장 공략

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 유럽의 주거단지들을 대상으로 고효율 히트펌프 대규모 수주를 이어가고 있다고 17일 밝혔다.

LG전자는 스페인 마드리드 인근 깔레 푸에르자스 아르마다스 지역의 1000여 세대 규모 주거단지에 고효율 대용량 히트펌프 '멀티브이 아이'를 설치 중이다. 세르비아 베오그라드의 주거용 레지던스 '킹스 서클'과 '더 원'에도 500여 세대를 대상으로 멀티브이 아이와 멀티브이 에스를 공급하고 있다. 두 프로젝트를 합치면 1500여 세대에 냉난방 솔루션을 제공하는 것이다.

LG전자의 고효율 히트펌프 'LG 멀티브이 아이(Multi Vi)'가 설치 중인 스페인 대형 주거단지 '플렉시 리빙(Flexy Living)'의 조감도. [사진=LG전자]

LG전자의 제품들은 환경 기준 충족과 지역 맞춤형 설계로 경쟁사와 차별화된다. 멀티브이 아이는 고효율 인버터 컴프레서와 AI 기반 스마트 제어 시스템으로 에너지를 절감한다. 기존 R410A 냉매보다 지구온난화지수(GWP)가 약 30% 수준인 R32 냉매를 사용해 유럽의 환경 기준을 충족한다. 냉매 누출을 감지하고 차단하는 '1포트 차단밸브 유닛'은 경쟁사 제품보다 작고 가벼워 협소한 유럽 주거공간에서 설치 편의성을 높였다.

세르비아 프로젝트에서는 한 개의 실외기로 냉난방과 급탕 기능을 모두 제공하고 별도의 열회수 유닛 없이도 공조와 온수 공급이 가능하도록 시스템을 단순화했다. 이를 통해 공사비를 절감하고 설치 효율을 높였으며, 건물 구조와 설치 조건을 고려한 설계로 운영 안정성과 에너지 효율을 강화했다.

LG전자의 고효율 히트펌프 'LG 멀티브이 에스(Multi Vs)'가 공급된 세르비아의 주거단지 '킹스 서클(King's Circle)'의 조감도. [사진=LG전자]

LG전자는 지구온난화지수가 0.02에 불과한 R290 냉매를 사용하는 '써마브이 R290 모노블럭' 등 고효율 솔루션으로 유럽 시장 공략을 가속화하고 있다. 네덜란드의 에인트호번, 리더케르크 등 신규 조성 주택단지에 잇따라 고효율 제품을 수주해 공급 중이며, 프랑스와 스페인 등 남유럽 5개국에서 10만 가구 이상의 설치를 완료했다.

유럽 히트펌프 시장은 신규 건물에 저탄소 난방을 의무화하는 전기화 정책과 유럽연합(EU)의 '리파워EU' 정책에 힘입어 성장하고 있다. 유럽히트펌프협회(EHPA)에 따르면 2025년 유럽 주요 16개국의 판매량은 전년 대비 11% 이상 증가한 263만 대였다.

kji01@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하닉, 100조 주주환원설 선긋기 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SK하이닉스가 100조원 규모의 초대형 주주환원 추진설에 대해 사실이 아니라고 밝혔다. 17일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 해명 공시를 통해 "주주가치 제고를 위해 다양한 주주환원 방안을 검토하고 있으나 기사에 기재된 주주환원 규모 등 구체적인 내용은 검토한 바 없다"고 말했다. SK하이닉스 이천 본사. [사진 = 뉴스핌DB] 앞서 한 매체는 SK하이닉스가 올해 4분기 자사주 매입과 현금배당 등을 포함해 최대 100조원 규모의 주주환원책을 추진하고 있다고 보도했다. 자사주 매입 규모만 약 40조원에 이를 수 있다는 내용도 포함됐다. SK하이닉스는 주주가치 제고를 위한 다양한 방안을 검토하고 있다는 원론적 입장은 유지하면서도, 보도에 언급된 구체적 규모와 방식에 대해서는 선을 그었다. 업계에서는 고대역폭메모리(HBM) 호황에 따른 실적 개선으로 주주환원 확대 기대가 커지고 있지만, HBM 증설과 첨단 패키징 투자 등 대규모 자금 수요도 함께 고려될 것으로 보고 있다. kji01@newspim.com 2026-06-17 08:04
사진
北김주애 '후계' 드러난 이 장면 [서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한의 4대 세습 후계자로 점쳐지는 김주애가 아버지인 김정은에게 손짓을 하며 무언가 가리키는 장면이 관영 선전매체를 통해 공개됐다. 북한에서 이른바 '수령'으로 일컬어지는 최고지도자에게 이런 행동을 하는 건 불경스런 일로 받아들여질 수 있다는 점에서, 딸 주애의 후계 권력자로서의 지위가 더욱 굳어지고 있음을 반영하는 것이란 분석이 나온다. [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은과 딸 주애가 지난 4일 5000톤급 신형 구축함 강건호에 함께 올라 시험운항 실태를 살펴봤다. 김주애가 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한매체 종합] 2026.06.17 북한 매체 보도에 따르면 국무위원장 김정은은 딸 주애와 함께 5000톤급 신형 구축함 강건호에 올라 실전 배치를 앞두고 시험운항 중인 함 내부와 전투장비 등을 둘러봤다. 이 과정에서 갑판에선 두 사람의 모습이 드러났는데, 김주애가 아버지에게 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 듯한 장면을 담은 사진이 공개됐다. 특히 이 장면은 김정은의 생모인 고용희(2004년 사망)가 생전에 국방위원장 김정일과 함께 군부대를 방문한 자리에서 손으로 뭔가를 가리키며 설명하는 장면을 떠올리게 한다. 일본 오사카에서 태어난 고용희는 북송 후 김정일과 28년간 동거하면서 정철·정은·여정 2남 1녀를 낳았다. 하지만 고용희는 생전에 한 번도 공식 석상에 모습을 드러내지 않았고, 김정은 집권 이후인 2013년 생전의 모습을 담은 영상이 일부 고위 간부들에게만 공개된 바 있다. 대북정보 관계자는 17일 "고용희는 평양 권력의 안방을 차지해 그 소생인 김정은을 후계자로 만들었다"면서 "이번에 연출된 김정은 부녀의 사진은 주애가 후계 지위를 굳혀가고 있음을 보여주는 장면"이라고 말했다. 국가정보원은 국회 정보위 보고 등을 통해 김주애가 후계수업을 받고 있으며, 올 들어 후계 내정단계에 접어든 것으로 보인다는 판단을 밝힌 바 있다.  [서울=뉴스핌] 북한 국무위원장 김정은의 생모인 고용희(왼쪽, 2004년 사망)가 생전에 군부대를 방문한 자리에서 김정일 국방위원장에게 손을 들어 뭔가를 가리키고 있다. [사진=북한 내부영상 캡처] yjlee@newspim.com 2026-06-17 08:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동