그린광학, 128억원 양자항법 국책과제 참여

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우주·항공용 핵심 모듈 개발…2032년까지 약 7년간 진행

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그린광학이 한국표준과학연구원(KRISS)이 주관하는 128억원 규모 양자 관성항법 국책과제에 참여한다고 17일 밝혔다.

과학기술정보통신부 정보통신기획평가원(IITP)이 추진하는 '양자과학기술 플래그십 프로젝트'의 일환인 이 과제는 2032년 12월까지 약 7년 3개월간 진행된다. GPS 차단 환경에서도 이동체의 위치·속도·방향을 자체적으로 정밀 측정하는 차세대 센서 개발을 목표로 한다.

회사에 따르면 그린광학은 KRISS가 연구실 환경에서 확보한 원천기술을 실제 야외에서 구동할 수 있도록 '19인치 표준 랙 형태의 이동형 레이저 시스템'으로 고도화하는 핵심 엔지니어링 개발을 담당한다.

원자의 상태를 정밀하게 조작하고 신호를 읽어내는 '원자 제어 레이저 모듈'과 '고속 신호처리 제어기'의 모듈화 개발에 착수했다. 이 모듈들은 양자 관성항법 장치에서 원자의 양자 상태를 안정적으로 제어하고 회전·가속도 변화에 따른 미세 신호를 빠르게 처리하는 구성품이다.

그린광학 로고. [사진=그린광학]

양자 관성항법은 원자 자체의 물리적 특성을 기준으로 이동체의 회전속도와 가속도를 정밀하게 측정하는 기술이다. 기존 관성항법장치의 오차 누적 문제를 극복하고 장기 안정성과 정밀도를 높일 수 있어 GPS 교란이나 차폐 환경에서 우주·항공 및 방산 분야의 핵심 기술로 평가받는다. 발사체, 위성, 고고도 무인기 등의 항법 안정성을 높이는 것은 물론 심우주 탐사나 위성 자세제어의 센서로 활용될 수 있다.

글로벌 양자항법 시장은 빠르게 성장하고 있다. 시장조사기관에 따르면 글로벌 양자항법 시스템 시장은 지난해 약 10억달러(약 1300억원) 규모에서 오는 2034년 74억달러(약 9600억원) 규모로 확대될 것으로 예상된다. 미국 보잉을 필두로 글로벌 항공우주·방산 기업들이 기술 검증에 나서는 추세다.

그린광학 관계자는 "이번 국책과제는 표준연의 세계적 수준의 양자 원천기술을 그린광학의 광학 엔지니어링 기술과 결합해 실제 우주·항공 환경에서 쓸 수 있는 상용화 장비로 만드는 전환점이 될 것"이라며 "과제 이후 조기 상용화와 함께 글로벌 양자항법 부품 시장에 본격 진입하겠다"고 말했다.

한편 그린광학은 KRISS, 전남대 등과 산학연 협력해 과제를 수행할 예정이다.

nylee54@newspim.com