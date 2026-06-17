코스피 8700선 회복, 외국인·기관 매도에도 장중 낙폭 축소

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

조선·전선·강관 상승…삼성전자는 2%대 약세





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 외국인과 기관 매도세 속에 장중 약보합권에서 움직이고 있다. 장 초반 8600선 초반까지 밀렸지만 조선·전선·강관 등 일부 업종으로 매수세가 유입되면서 8700선을 다시 회복했다.

17일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 54분 현재 코스피는 전 거래일 대비 13.88포인트(0.16%) 내린 8712.72를 가리키고 있다. 이날 지수는 8622.13으로 출발해 장중 8605.66까지 하락했으나 이후 낙폭을 줄였다. 장중 고가는 8727.58이다.

투자자별로는 개인이 1조3048억원 순매수하고 있다. 외국인은 1조476억원, 기관은 2588억원 각각 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익거래가 202억원 매수 우위, 비차익거래가 1조1811억원 매도 우위를 보이며 전체 1조1610억원 매도 우위를 기록하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 17일 코스피 지수가 전 거래일보다 104.47포인트(1.20%) 내린 8622.13에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 1.20포인트(0.12%) 상승한 1019.88에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간거래 종가보다 0.8원 오른 1512.4원에 출발했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.06.17 kunjoo@newspim.com

개장 전 증시 여건은 부담 요인이 우세했다. 키움증권은 이날 보고서에서 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 관망 심리와 미국 반도체주 차익실현 여파로 국내 증시가 하락 출발할 것으로 전망했다. 다만 장중 다른 업종으로 순환매가 나타나면 낙폭을 줄일 수 있다고 봤다.

최근 수급 변화도 시장의 관심사다. 외국인은 5월 7일부터 6월 11일까지 코스피에서 24거래일 연속 순매도했으나, 6월 12일부터 3거래일 연속 순매수로 전환했다. 이 기간 누적 순매수 규모는 4조8000억원으로 집계됐다. 다만 이날 장중 기준 외국인은 다시 매도 우위를 보이고 있다.

시가총액 상위 종목은 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자는 2.26% 내린 33만5250원에 거래되고 있다. 삼성전자우(-2.23%), 현대차(-3.28%), 삼성물산(-3.72%), 삼성전기(-0.39%)도 약세다. 반면 SK하이닉스는 1.01% 오른 240만6000원, SK스퀘어는 5.66% 상승한 158만6000원을 기록하고 있다. LG에너지솔루션(2.31%), 삼성생명(1.04%), HD현대중공업(3.01%)도 오르고 있다.

업종·테마별로는 조선, 전선, 강관, 철강주 강세가 두드러진다. 한화오션은 7.04%, HD현대중공업은 3.01% 상승 중이다. 상승률 상위 종목에는 하이스틸(30.00%), 이노테크(29.99%), 동일스틸럭스(29.95%), 아주스틸(29.91%), 가온전선(29.90%), 율촌(29.90%) 등이 이름을 올렸다. 업종·테마 상승률 기준으로는 전선, 조선, 강관업체, 철강 중소형 테마가 상위권에 올랐다.

반면 하락률 상위 종목에는 씨에스베어링(-14.68%), 한양증권우(-13.84%), 성문전자우(-11.92%), 씨에스윈드(-11.44%), 유진테크놀로지(-10.39%), 한양증권(-10.35%) 등이 포함됐다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 11.94포인트(1.17%) 오른 1030.62를 기록하고 있다. 지수는 1019.88로 출발해 장중 1008.57까지 밀렸으나 상승 전환한 뒤 1030.62까지 올랐다.

코스닥 시장에서는 개인과 기관이 각각 891억원, 33억원 순매수 중이다. 외국인은 959억원 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 전체 1029억원 매도 우위다.

코스닥에서는 반도체 소재·부품·장비와 바이오 관련 업종 일부가 강세를 보이고 있다. 거래대금 상위 종목 중 제주반도체는 6.13%, 원익IPS는 3.01%, 주성엔지니어링은 0.22% 상승하고 있다. HPSP는 4.68% 하락 중이다.

전체 종목 기준 코스피에서는 421개가 상승, 457개가 하락, 38개가 보합이다. 코스닥에서는 989개가 상승, 651개가 하락, 91개가 보합으로 상승 종목이 더 많다.

dconnect@newspim.com