남경필 전 경기지사, 젬백스 회장 취임…"신약 성과 사업화 이끌 것"

R&D 전문성 존중하는 협력 중심 경영 강조

글로벌 시장 확대·소통 강화 의지 밝혀

GV1001 핵심 파이프라인 연구 성과 공유

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 남경필 전 경기도지사가 젬백스 회장으로 공식 취임하며 신약 개발 성과의 사업화와 글로벌 시장 확대를 이끌겠다는 비전을 제시했다.

17일 젬백스는 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 '남경필 회장 취임식 및 비전 선포식'을 개최했다고 밝혔다. 남 회장은 이날 취임식에서 연구개발(R&D) 역량 강화와 시장 소통 확대를 통해 젬백스를 글로벌 바이오 기업으로 성장시키겠다는 청사진을 제시했다.

그는 "연구는 최고의 전문가들이 계속 이끌어갈 것"이라며 "연구 성과가 시장에 성공적으로 안착하고 궁극적으로 환자들에게 전달될 수 있도록 가교 역할을 하겠다"고 말했다. 이어 "각자의 전문성을 존중하고 역량을 하나의 방향으로 결집해 조직의 시너지를 극대화하겠다"고 강조했다.

남경필 전 경기도 지사 /이형석 기자 leehs@

또한 "좋은 연구 성과를 내고도 시장과 충분히 소통하지 못한 부분이 있었다"며 "연구가 연구로 끝나는 것이 아니라 국내를 넘어 전 세계 환자들에게 도달하는 것이 목표"라고 밝혔다.

이날 행사에서는 젬백스의 기업 현황과 연구개발 전략도 함께 소개됐다. 이석준 대표이사가 회사 소개와 주요 임상 및 연구개발 현황을 발표했으며, 연구개발 세션에서는 핵심 파이프라인인 GV1001의 작용기전(MoA)과 진행성핵상마비(PSP), 근위축성측삭경화증(ALS) 관련 연구 성과가 공유됐다.

행사에는 정·재계와 의료계 주요 인사들이 참석해 남 회장의 취임을 축하했으며, 남 회장과 젬백스 창업자인 김상재 고문이 함께하는 대담과 질의응답도 진행됐다.

젬백스 관계자는 "새로운 리더십을 중심으로 연구개발 중심 기업을 넘어 글로벌 바이오 기업으로 도약하는 기반을 마련할 것"이라며 "과학적 근거를 바탕으로 기업 가치를 높이고 글로벌 시장 진출을 확대해 나가겠다"고 말했다.

[로고=젬백스앤카엘]

nylee54@newspim.com