지니언스, 글로벌 보안 평가 통과

AV-Comparatives EDR 탐지 검증 테스트 최종 통과

전 세계 9개 솔루션만 획득…국내 기업 유일

최신 APT 공격 시나리오서 탐지 가시성 입증

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사이버 보안 전문기업 지니언스가 글로벌 보안 성능 평가에서 EDR(엔드포인트 탐지·대응) 기술력을 인정받으며 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

17일 지니언스는 글로벌 보안 제품 평가기관 AV-Comparatives가 실시한 '2026 EDR 탐지 검증 테스트'에서 최종 인증을 획득했다고 밝혔다.

AV-Comparatives의 EDR 인증은 글로벌 보안 기업들이 참여하는 대표적인 기술 검증 프로그램이다. 올해 평가는 최신 공격 기법을 반영한 14단계 가상 해킹 시나리오를 기반으로 위협 탐지 능력과 공격 흐름 추적, 이벤트 연계 분석 역량 등을 종합적으로 검증하는 방식으로 진행됐다.

지니언스 EDR 솔루션이 통과한 글로벌 '2026 EDR 탐지 검증 테스트' 공식 인증 엠블럼. [사진=지니언스]

최종 인증을 받기 위해서는 전체 공격 단계의 3분의 2 이상에서 연속적인 탐지 가시성을 확보해야 하며, 분산된 보안 이벤트를 하나의 공격 흐름으로 연결하는 '맥락화(Contextualization)' 역량도 입증해야 한다. 또한 정상적인 시스템 관리 행위를 위협으로 오인하는 오탐(False Positive)을 최소화하는 기준도 충족해야 한다.

지니언스는 이번 평가에서 최신 APT 공격 시나리오 전반에 걸쳐 높은 탐지 가시성과 행위 상관관계 분석 능력을 인정받았다. 특히 단순 차단 중심의 보안 체계를 넘어 침투 이후 위협을 탐지·분석·추적하는 EDR 본연의 기능에서 우수한 평가를 받았다. 이번 테스트에서 최종 인증을 획득한 솔루션은 전 세계 9개에 불과하며, 국내 기업 가운데서는 지니언스가 유일하다.

AI 기반 보안 기능도 주목받았다. 지니안 EDR은 머신러닝 탐지 엔진을 활용해 위협 유형과 위험도, 유사도 분석 결과 등을 시각화해 제공하며 보안 담당자의 분석 효율성을 높일 수 있도록 설계됐다.

지니언스는 AI를 단순 기능이 아닌 보안 운영 전반의 효율성을 높이는 핵심 기술로 활용하고 있다. 사용자와 디바이스, 네트워크, 애플리케이션, 데이터 등 분산된 보안 정보를 통합 분석해 보안의 맥락을 파악하는 플랫폼 전략을 추진하고 있으며, AI는 이러한 정보를 연결하고 해석하는 역할을 담당한다.

이민상 지니언스 보안솔루션연구소 전무는 "AI를 활용한 지능형 공격이 확산되면서 침해 이후 위협을 신속하게 탐지하고 대응하는 역량이 더욱 중요해지고 있다"며 "EDR, 백신, 안티랜섬웨어, 매체제어 기능을 통합한 '지니안 인사이츠 E 3.0'을 기반으로 글로벌 엔드포인트 보안 시장 공략을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com