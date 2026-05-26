지니언스, 양자 보안 기술 개발 완료

글로벌 4.7조원 시장 진출 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사이버 보안 전문 기업 지니언스가 양자 컴퓨팅 시대에 대비한 차세대 양자 보안 기술 개발을 완료하고 시장 진출에 나섰다고 26일 밝혔다.

회사에 따르면 양자 컴퓨팅 위협으로부터 해킹을 원천 차단하는 '양자 보안 게이트웨이'의 핵심 기술 개발이 최종 검증 단계에 진입했다. 제로트러스트 3.0 전략의 일환으로 글로벌 톱티어와 경쟁할 수 있는 독자적인 양자 보안 기술력을 확보했다는 설명이다.

양자 컴퓨터는 기존 슈퍼컴퓨터가 수백 년 걸릴 암호 해독을 단 몇 초 만에 해결할 수 있다. 이는 현재 전 세계 금융, 국방, 행정 시스템에서 사용하는 암호 알고리즘이 무력화될 수 있음을 의미한다. 글로벌 IT시장 조사 기업 테크나비오에 따르면 글로벌 양자내성암호(PQC) 시장은 지난해부터 연평균 43.4%의 성장세를 기록해 오는 2030년 약 4조7000억원 규모로 확대될 것으로 예측된다.

지니언스 로고. [사진=지니언스]

지니언스가 개발 중인 양자 보안 게이트웨이는 독자적인 양자 암호 체계를 도입한 것이 특징이다. 기존 ZTNA 솔루션 체계 위에 양자내성암호 최신 기술을 반영하고, 암호 키의 전 수명 주기를 안전하게 통제하는 고성능 키 관리 시스템(KMS)을 내장했다. 양자내성암호와 키관리를 동시에 내재화해 결합한 게이트웨이 설계는 자율주행, AI, 클라우드 등 양자 보안이 필수적인 차세대 산업군으로 사업 영역을 확장할 발판을 마련할 것으로 보인다.

이동범 지니언스 대표는 "양자 컴퓨팅 위협으로부터 고객의 자산을 완벽하게 보호하는 기술력을 확보해 국가 사이버 안보에 기여하고 글로벌 시장까지 커버리지를 확대해 K-보안의 위상을 확고히 하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com