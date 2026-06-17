신한금융, 차세대 통합 플랫폼 '신한 슈퍼SOL' 공개

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은행·증권·카드·라이프 완전 통합

하이브리드 계좌 '신한 SOL LINK'도 선보여

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹이 그룹사 금융 서비스를 하나로 통합한 차세대 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL'을 공개하며 디지털 금융 경쟁력 강화에 나섰다.

신한금융그룹은 17일 서울 중구 신한금융 본사에서 '신한 슈퍼SOL Open Day-내 손 안의 금융 우주를 만나다'를 개최하고 새롭게 개편한 통합 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL'을 선보였다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 신한금융그룹이 그룹사 금융 서비스를 하나로 통합한 차세대 금융 플랫폼 '신한 슈퍼SOL'을 공개하며 디지털 금융 경쟁력 강화에 나섰다. [사진=신한금융그룹]2026.06.17 dedanhi@newspim.com

이날 행사에는 진옥동 회장을 비롯한 그룹 경영진과 은행·증권·카드·라이프 고객들이 참석했으며, 신한금융은 그룹사 간 금융 서비스 경계를 허물고 고객 중심의 단일 플랫폼 체계를 구축하겠다는 디지털 전환 전략을 발표했다.

이번에 공개된 '신한 슈퍼SOL'은 기존 그룹 통합 앱이 계열사별 주요 기능을 연결하는 수준에 머물렀던 것과 달리, 은행·증권·카드·라이프 서비스를 하나의 플랫폼 안에서 이용할 수 있도록 구현한 것이 특징이다.

기존에는 계열사별 세부 업무를 이용하기 위해 별도의 앱을 실행해야 했지만, 개편 이후에는 대부분의 금융 업무를 단일 앱에서 처리할 수 있게 됐다.

홈 화면도 고객 맞춤형으로 개편됐다. 사용자가 자주 이용하는 기능을 직접 배치할 수 있으며, 불필요한 메뉴는 숨길 수 있다. 특히 화면 상단에 신설된 '오늘' 영역에서는 급여일, 카드 결제일, 대출 만기일 등 고객이 당일 확인해야 할 주요 금융 일정을 우선적으로 제공한다.

신한금융은 이번 플랫폼 개편과 함께 AI 기반 금융 서비스도 강화했다.

새롭게 도입된 AI 에이전트는 고객이 자연어로 질문하거나 간단한 키워드를 입력하면 상품 추천부터 가입, 관리까지 금융 업무 전반을 지원한다. 대화만으로 처리할 수 있는 업무는 50여 종에 달한다.

예를 들어 고객이 '테슬라 주식 동향 어때?'라고 질문하면 투자 관련 서비스로 연결하고, '보험료 빠지는 계좌를 바꾸고 싶다'는 요청에는 은행과 보험 업무를 연계해 필요한 절차를 안내하는 방식이다.

신한금융은 이날 은행과 증권 서비스를 결합한 하이브리드 계좌 '신한 SOL LINK'도 함께 공개했다. '신한 SOL LINK'는 입출금 계좌와 투자 계좌 기능을 결합한 상품으로, 별도의 증권계좌 개설이나 자금 이체 없이 은행 계좌에 예치된 자금을 주식 투자에 활용할 수 있도록 설계됐다.

수수료 경쟁력도 강화했다. 국내 주식 거래 수수료는 0.01%, 해외 주식 거래 수수료는 0.07%로 책정해 투자 고객의 거래 비용 부담을 낮췄다.

신한금융은 최근 금융권의 '머니무브(Money Move)' 경쟁이 심화되는 상황에서 은행과 증권의 경계를 허문 통합 금융 서비스가 고객 편의성과 자산관리 효율성을 높일 것으로 기대하고 있다.

진옥동 신한금융그룹 회장은 "신한 슈퍼SOL을 통해 은행·증권·카드·라이프 간 오랜 경계와 단절을 없애고 고객 일상에 꼭 필요한 올인원 금융 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"며 "Agentic 금융 시대에 그룹의 차별화된 역량을 바탕으로 고객의 금융 생활 전반을 연결하는 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

한편 신한금융은 신한 슈퍼SOL 출시를 기념해 다양한 고객 이벤트도 진행한다. 신한 SOL LINK를 통해 100만원 이상 주식 거래를 한 고객을 대상으로 매주 추첨을 통해 테슬라 차량을 제공하며, 신규 이용 고객에게는 미션 수행에 따라 최대 1만5000원 상당의 혜택을 제공하는 웰컴패스 이벤트를 실시한다.

관련 이벤트는 오는 7월 1일부터 시작되며, 안드로이드 버전 앱은 구글 플레이스토어 정책에 따라 이달 말까지 순차적으로 업데이트될 예정이다.

dedanhi@newspim.com