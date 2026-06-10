신한금융, 5조 포용금융 가동...진옥동 회장 "금융 사각지대 해소"

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'포용금융 2.0', 연체채권 소각·서민금융 확대 등

연내 5000억원 채권 정리 및 4조5000억원 공급

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹이 연체채권 소각과 서민·소상공인 금융 지원을 동시에 추진하는 대규모 포용금융 프로젝트를 본격화한다. 경기 둔화와 취약차주 부담 확대에 대응해 공급 확대와 구조 개선을 병행한다.

신한금융(회장 진옥동)은 10일 '포용금융 2.0 ON(溫)' 프로젝트를 추진한다고 밝혔다. 5000억원 규모의 장기 연체채권 정리와 4조5000억원 수준의 포용금융 공급을 양 축으로 하는 총 5조원 규모다.

[사진=신한금융]

이날 서울 여의도 TP타워에서 열린 그룹 생산적 금융 추진단 회의에서는 장기 연체자 재기 지원과 중저신용자 대상 금융 확대, 신용평가 체계 개선 등의 실행 방안이 논의됐다.

우선 신한금융은 올해 총 5000억원 규모의 연체채권을 소각해 장기 연체자의 부담 경감을 유도할 계획이다. 상반기 중 약 3300억원을 우선 정리하고, 연내 소멸시효 도래 채권까지 포함해 추가 소각을 진행한다.

계열사별로는 신한은행이 기존 소각분에 더해 추가 정리를 추진하고, 신한카드는 8년 이상 장기 연체채권을 중심으로 대규모 소각에 나선다. 제주은행과 신한저축은행도 일부 채권 정리에 동참한다.

아울러 채권 소멸시효 연장 관행을 손질해 장기 연체의 고착화를 방지한다. 일정 기간이 지난 채권은 시효 연장을 제한하고, 불가피한 경우에도 재심사 절차를 도입하는 방식으로 관리 체계를 개선할 방침이다.

포용금융 공급 규모도 대폭 확대된다. 신한금융은 기존 목표를 조기 달성한 뒤 내년 계획 물량 일부를 앞당겨 총 4조5000억원을 공급하기로 했다. 서민금융과 소상공인 지원을 중심으로 중금리대출, 정책 연계 상품 등이 포함된다.

특히 상생대환대출을 저축은행 전반으로 확대한 '상생대환대출Ⅱ'를 7월 출시해 고금리 차주의 이자 부담 완화를 지원한다. 이와 함께 기초연금 수급자 대상 소액대출, 미소금융 연계 프로그램, 보증료 환급 등 맞춤형 상품도 순차적으로 선보일 예정이다.

신용평가 체계 개편도 병행된다. 기존의 연체 이력 중심 평가에서 벗어나 공과금 납부, 생활비 흐름 등 비금융 데이터를 반영한 대안 신용평가모형을 적용해 중저신용자의 금융 접근성을 높인다는 구상이다.

또한 배달 플랫폼 데이터와 기업 ERP 정보 등을 활용해 소상공인과 중소기업에 대한 자금 공급 기반도 확대할 계획이다.

진옥동 회장은 "단순한 지원을 넘어 사회적 책임을 실질적으로 이행하는 방식"이라며 "금융 사각지대를 줄여 사회 안전망의 역할을 다하는 기업시민으로서 고객과 사회의 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.

peterbreak22@newspim.com