삼현, 가디언에이아이와 HW·SW 통합 로봇 솔루션 개발 협약

북미·일본 등 글로벌 시장 공략 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모션 컨트롤 전문기업 삼현은 세계 최대 AI 기술 콘퍼런스인 '엔비디아 GTC 2026' 발표 기업으로 선정된 차세대 AI 로보틱스 전문기업 가디언에이아이와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 글로벌 서비스 로봇 시장 선점을 위한 초격차 동맹의 초석을 놓았다고 17일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협약은 삼현의 최고 수준의 하드웨어 양산 역량과 가디언에이아이의 최첨단 지능형 안전 에이전트(AI Safety Agent) 기술을 결합해, 'HW+SW 통합 로봇 솔루션 패키지'를 공동 개발하는 것이 골자다. 가디언에이아이의 영상분석 소프트웨어 두뇌가 삼현의 대표 기술인 '3-in-1 통합 솔루션(모터·제어기·감속기 일체형 액추에이터)' 기반 로봇 플랫폼과 유기적으로 결합한다.

특히 삼현의 초격차 구동 기술이 뒷받침되어야만 AI 소프트웨어가 실제 물리 공간에서 오차 없이 구동되는 '피지컬 AI(Physical AI)'를 실체화할 수 있다는 양사의 공감대가 이번 협약의 배경이 됐다.

가디언에이아이 이상현 대표이사(왼쪽)과 삼현 박기원 대표이사가 기념촬영을 하고 있다. [사진=삼현]

양사는 이러한 독보적인 기술 시너지를 바탕으로 국내뿐 아니라 북미와 일본 등 글로벌 시장을 타깃으로 하는 대형 비즈니스 로드맵을 2단계로 나누어 추진한다. 1단계는 양사의 HW·SW 융합 기술이 집약된 차세대 AI 순찰 로봇을 국내 1위 주차 관제 기업 아마노코리아의 전국 인프라 및 북미·일본 등 글로벌 고객사를 대상으로 공급할 예정이다.

이어 2단계는 삼현이 자체 보유한 고하중 자율주행로봇(HAMR) 및 오픈 아키텍처 기반 로봇·무인차량 공용 플랫폼 '호플론(HOPLON)'에 가디언에이아이의 AI 안전 기술 이식을 추진한다. 로봇이 단순 이동·운반을 넘어 현장의 사람, 차량, 장비, 위험 상황을 실시간으로 해석하고 제어하는 '산업안전 특화 지능형 로봇 플랫폼'으로 진화시켜 미 국방부(DoD) 및 글로벌 빅테크 공급망을 보유한 미국의 AI 사이버보안 기업 제리코시큐리티 등 북미 거대 B2B·B2G 마켓을 공동 공략한다는 구상이다.

박기원 삼현 대표이사는 "이번 제휴는 삼현의 초정밀 하드웨어 역량과 글로벌 톱티어 AI 소프트웨어 기술이 만나 완성형 로봇 솔루션 플랫폼으로 도약하는 기념비적 이정표를 제시하는 계기"라며 "양사의 독보적인 기술 결합을 통해 북미, 일본 등 글로벌 시장에서 실질적인 대규모 비즈니스 성과를 빠르게 도출하여 기업 가치 상승과 주주 이익 극대화를 반드시 달성할 것"이라고 밝혔다.

한편, 상장사로서 높은 신뢰도와 대규모 제조 안정성을 입증한 삼현은 선제적으로 확보한 신축 2공장과 3공장의 생산 인프라를 가동해 자동차 전장, 방산을 넘어 로봇 산업 전 영역으로 글로벌 자율제조(AX) 솔루션 플랫폼 지배력을 전방위로 확대해 나가고 있다.

nylee54@newspim.com