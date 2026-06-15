삼현, '유로사토리 2026' 방산 전시회 참가

AI 핵심 요약beta
- 모션 컨트롤 기업 삼현이 15일 유로사토리 2026 참가를 밝혔다
- 삼현은 통합한국관 위협 탐지 섹션에서 전동화 솔루션을 선보인다고 했다
- 천궁-Ⅱ 수주 성과 기반으로 유럽·북미 방산사와 네트워크·기술 협력을 추진할 계획이라고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모션 컨트롤 전문기업 삼현이 세계 최대 규모의 방산 전시회 '유로사토리 2026'에 참가한다고 15일 밝혔다.
유로사토리 2026은 이날부터 오는 19일까지 5일간 프랑스 파리 노르 빌팽트 전시장에서 개최되는 격년 행사다. 전 세계 100여 개국에서 2100여개 방산 기업과 7만 명 이상의 바이어가 참가할 것으로 예상된다.
회사에 따르면 삼현은 '통합한국관' 전면의 '위협 탐지' 테마 섹션 1번 부스에 배치된다. 초정밀 구동 제어 기술이 집약된 Dual 3-in-1 전기식 파워트레인(EPT), 초정밀 서보모터, 고효율 열교환기 등 지상 무기체계 및 유무인 복합전투체계의 핵심 전동화 솔루션을 선보인다.
삼현의 핵심 기술인 스마트 액추에이터는 유도무기, 드론 방어체계, 정밀 레이더 구동 등 고도화된 방산 장비에 사용된다. 회사는 최근 중동 3개국 수주를 확정한 '천궁-Ⅱ' 핵심 구동 모듈의 성공 사례를 바탕으로 유럽 및 북미 방산 기업들과의 글로벌 네트워크 구축 및 기술 협력을 추진할 계획이다.
박기원 삼현 대표이사는 "이번 전시회 참가는 자동차와 로봇 시장에서 검증한 스마트 액추에이터 기술력을 유럽 무대에 공표하는 기회"라며 "글로벌 방산 시장이 전동화와 무인화로 급변하는 만큼, 삼현의 구동 제어 솔루션을 앞세워 글로벌 방산 공급망 진입을 가속화하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com