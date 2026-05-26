삼현, 코스닥150·KRX300 동시 편입

내달 12일 효력 발생…모션 컨트롤 기술력 인정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모션 컨트롤 전문기업 삼현이 한국거래소의 정기 지수 변경을 통해 코스닥150과 KRX 300에 동시 편입됐다고 26일 밝혔다. 변경 사항은 내달 12일부터 적용된다.

회사에 따르면 코스닥150은 코스닥 시장을 대표하는 150개 우량 종목으로 구성되며, KRX 300은 유가증권시장과 코스닥시장을 아우르는 국내 대표 통합 지수다.

삼현의 핵심 경쟁력은 모터·제어기·감속기를 하나로 통합한 '3-in-1 통합 솔루션' 기술이다. 설계 단계부터 통합을 전제로 개발된 이 기술은 소형화·경량화, 원가경쟁력, 고효율 제어를 동시에 구현한다. 이를 바탕으로 자동차 파워트레인 분야의 입지를 구축했으며, 현재는 샤시, 제동, 열관리 시스템 등 친환경차 전 영역으로 포트폴리오를 확장하고 있다.

삼현 로고. [사진=삼현]

방산 부문에서는 '천궁-Ⅱ' 중동 3개국(UAE·사우디·이라크) 수출 물량의 핵심 구동 모듈을 공급하며 K-방산의 핵심 공급망으로 자리 잡았다. 국방혁신 4.0에 맞춘 무인 지상 차량용 'Dual 3-in-1 전동식 파워트레인(EPT)' 등 첨단 무기체계의 전동화도 주도하고 있다.

로봇 분야에서는 휴머노이드 로봇용 액추에이터를 차세대 성장동력으로 역량을 집중하고 있다. 로봇 및 자율제조(AX) 분야에서 국내외 기업들과 전략적 협력을 확대하며 고하중 자율주행로봇(HAMR), AX스마트팩토리 등 제조물류 자동화 솔루션까지 사업 영역을 확장할 계획이다.

박기원 삼현 대표이사는 "이번 코스닥150 및 KRX 300 동시 편입은 삼현의 견고한 기술력과 성장 가능성을 시장이 공식적으로 인정한 결과"라며 "삼현은 이제 단순 부품 제조사를 넘어 하드웨어와 소프트웨어가 완벽히 통합된 자율제조 솔루션 플랫폼 기업으로 성장을 더욱 가속화할 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com