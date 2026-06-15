삼현, 글로벌 휴머노이드 로봇용 액추에이터 양산 수주

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모션 컨트롤 전문기업 삼현이 글로벌 휴머노이드 로봇 기업으로부터 핵심 관절용 액추에이터 양산 수주를 받았다고 15일 밝혔다.

국내 로봇 액추에이터 기업이 글로벌 휴머노이드 로봇 기업에 핵심 액추에이터를 공급하는 첫 사례다. 삼현은 현재 복수의 글로벌 로봇 기업들과 공동 개발 프로젝트를 진행 중이며, 이 과정에서 고객사들의 세부 요구사항을 파악해 맞춤형 제품 라인업을 구축할 계획이다.

회사에 따르면 이번에 수주한 휴머노이드용 액추에이터는 삼현의 핵심 기술인 '3-in-1 통합 솔루션'을 기반으로 개발됐다. 모터·제어기·감속기가 일체형으로 구성된 이 제품은 고토크 밀도와 초저지연 제어 기술이 집약돼 있다. 자동차 전장 산업에서 축적한 품질 신뢰성과 대량 양산 능력이 글로벌 공급망 진입의 결정적 요인으로 작용했다.

삼현 로고. [사진=삼현]

박기원 삼현 대표이사는 "이번 수주는 삼현의 기술력이 휴머노이드 시장에서 경쟁력을 인정받고 있음을 증명한 것"이라며 "다양한 글로벌 고객의 요구를 충족하는 제품 라인업을 바탕으로 휴머노이드 로봇용 액추에이터 시장을 선점하겠다"고 밝혔다.

한편 삼현은 2공장 양산 인프라를 활용해 생산을 확대할 예정이다. 고하중자율주행로봇에 이어 휴머노이드 로봇 액추에이터까지 포트폴리오를 넓히며 글로벌 자율제조 솔루션 기업으로 도약하고 있다.

nylee54@newspim.com