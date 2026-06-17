NH농협은행, 초여름 제철과일 공동구매 고객 대상 경품 제공

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 17일 NH올원뱅크에서 공동구매 이벤트를 30일까지 진행했다
- 신비복숭아·하니원멜론 등 공동구매 상품 구매 고객에게 추첨으로 경품을 제공했다
- 최다 구매 고객 1명에겐 휴롬 착즙기 등 경품을 제공하며 고객 맞춤 서비스 확대를 예고했다
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'신비복숭아'·'하니원멜론' 구매 고객 대상 '난자 블렌더 믹서기 등 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 초여름을 맞아 NH올원뱅크에서 '다같이 할인 받공, 구매 선물 받구!' 이벤트를 30일까지 진행한다고 17일 밝혔다.
이번 행사는 NH올원뱅크의 공동구매 서비스 이용 고객을 위해 마련됐다. 행사 기간 동안 인기 제철 과일인 '신비복숭아'와 '하니원멜론' 등의 공동구매 상품을 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 제공한다.
당첨자에게는 ▲닌자 블렌더 믹서기(3명) ▲보이오 후르츠팟(50명)이 주어지며, 행사 기간 내 가장 많이 구매한 '최다 구매 고객' 1명에게는 휴롬 착즙기가 추가로 제공된다. 상세 내용은 NH올원뱅크 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
농협은행 관계자는 "초여름을 맞아 고객들이 인기 제철 과일을 저렴하게 구매하실 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 고객의 라이프스타일에 맞춘 다양한 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com