자율주행·UAM 첨단 국토교통기술을 한 눈에…국토교통기술대전 24일 개막

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자율주행·UAM·인공지능(AI)시티 기술 전시, 409개 부스 역대 최대

현대차·KAI 등 참여, 체험형 전시와 전문가 특강·투자상담회 등 풍성

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 활짝 열린 미래 AI(인공지능) 시대를 선도할 최첨단 국토교통기술을 한 눈에 볼 수 있는 자리가 마련된다.

17일 국토교통부에 따르면 '2026 국토교통기술대전'이 오는 24일부터 3일간 서울 강남구 종합무역전시장(코엑스) 3층 D홀·컨퍼런스룸에서 개최된다.

올해로 15회째를 맞는 국토교통기술대전은 '미래를 바꾸는 기술(Move For Tomorrow)'을 주제로 열린다. 국토교통 분야의 우수한 연구성과와 민간 혁신기술을 함께 소개하며 국민이 미래 기술을 직접 보고 체험할 수 있는 대표 기술 전시회로 마련된다.

행사포스터 [자료=국토부]

이번 대전에선 81개 기관이 참여해 ▲모빌리티 ▲스마트건설 ▲AI시티 ▲우주항공 ▲혁신기업 5대 테마존과 주제관을 운영한다. 총 409개 부스에서 자율주행, 건설로봇, 에너지 기본주택, 위성·드론, 28개 스타트업의 혁신 전시품과 같은 미래 국토교통 기술을 선뵐 예정이다.

특히 배송 로봇, 건설공사 위험구간 정밀조사 로봇 등 사회 이슈에 대응하는 국가 R&D 성과물이 전시된다. 물류배송기사의 노동부하를 덜어주기 위해 최종소비자에게 물품을 전달하는 배송로봇, 균열·침하·붕괴 등 고위험 구간에 투입돼 안전성을 판단하는 3차원 스캔 로봇 등이 이번 대전에서 선뵌다.

이번 대전에서는 기업성장과 투자 연계를 위해 엑셀러레이터(AC), 벤처캐피탈(VC) 등 민간 투자기관과 중소·벤처기업을 연결하는 투자유치설명회와 우수기술 매칭 상담회를 운영한다. 규제샌드박스 설명회도 함께 마련해 기업의 사업화와 시장진출을 지원한다.

혁신기업들은 투자자와 발주기관을 한자리에서 만나 기술 검증과 사업화 가능성을 높일 수 있어 실질적인 성장 기회를 얻을 것으로 기대된다.

기술교류와 협력 강화도 추진된다. 한·스페인 양자협력, 글로벌R&D 포럼에서 해외 연구기관 및 기업 간 협력 기반을 확대한다. 최신 기술 동향과 연구 성과를 공유할 수 있는 분야별 성과공유회를 열어 산·학·연·관 간 협력 네트워크도 강화할 계획이다.

아울러 기술대전에 앞서 사전 참여를 이끌어 낸 어린이 그림 공모전(4.27.~5.26.)과 일반인 대상 AI 영상 공모전(4.21.~5.20.) 시상식도 개최한다.

김윤덕 국토부 장관은 "기술은 연구실에 머무를 때가 아니라 국민의 삶을 바꿀 때 비로소 완성된다"며 "우수 기술이 연구·개발을 거쳐 시장에 진출하고, 이를 통해 국민이 변화를 체감하는 혁신 생태계를 지속적으로 만들어 나가겠다"고 말했다.

김 장관은 이어 "미국 CES(소비자 가전 전시회)가 세계 혁신 기술의 무대라면 국토교통기술대전은 대한민국의 미래 국토·교통 기술의 현재와 최첨단 산업 동향을 한눈에 볼 수 있는 행사"라며 "국토부는 기술선도 부처로서 미래교통과 AI시티, 우주항공 분야 등 혁신 기술의 개발 및 활용을 멈춤 없이 적극 지원해 나가겠다"고 덧붙였다.

donglee@newspim.com