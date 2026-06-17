삼성전자, 파리 비바테크서 AI 건강관리 플랫폼 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자는 17일 프랑스 파리 비바테크2026에서 AI기반 통합 건강관리 플랫폼을 공개했다
- 삼성 헬스 7.0과 젤스 플랫폼, 라이펫 등으로 커넥티드 케어와 디지털 건강관리 비전을 제시했다
- 19일에는 삼성전자와 젤스 등 주요 인사가 커넥티드 케어 미래와 개방형 헬스케어 생태계에 대해 토론한다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 17~20일(현지시간) 프랑스 파리에서 열리는 유럽 최대 규모 스타트업·테크 박람회 '비바테크 2026'에서 인공지능(AI) 기술 기반의 통합 건강관리 플랫폼을 공개한다고 17일 밝혔다.
삼성전자는 파리 엑스포 포르트 드 베르사유에서 스마트폰, 웨어러블, 가전, TV 등을 연결한 '커넥티드 케어' 비전을 선보인다. 삼성 헬스를 중심으로 수면, 활동, 식이, 마음 건강, 생체 징후 등 5개 영역에서 맞춤형 건강관리를 제공한다.
전시 부스는 3개 구역으로 구성된다. '삼성 커넥티드 케어 에코시스템' 존에서는 갤럭시 스마트폰과 워치, 삼성 헬스 앱이 연결된 솔루션을 선보인다. 삼성 헬스 7.0 업데이트를 통해 심장 건강관리 기능과 유산소 운동 측정 지표 등 최신 기능도 소개한다.
삼성전자는 지난해 인수한 미국 디지털 헬스케어 업체 '젤스'와 협력해 의료진과 환자를 실시간으로 연결하는 디지털 건강관리 플랫폼을 제시한다. 젤스 플랫폼을 갤럭시 기기 및 웨어러블과 연결해 병원 밖에서도 의료진과 환자가 함께 건강을 관리할 수 있도록 개발 중이다.
'비스포크 AI 패밀리허브 냉장고'의 'AI 푸드 매니저' 기능도 선보인다. 냉장고 식재료 입출고를 관리하고 개인 맞춤형 푸드 리포트를 제공해 한 주간의 식재료 소비 패턴을 분석한다. 반려동물 건강관리 솔루션 '라이펫'은 모바일 기기로 촬영한 사진을 통해 AI가 치아 질환, 슬개골 탈구, 백내장 등 주요 질환을 판별한다.
'오픈 케어 랩' 존에서는 아모레퍼시픽과 협업한 'AI 뷰티 스크린', 스타트업 커즈와 협업한 삼성 TV 전용 시각 명상 서비스 '비주얼 명상', 사내벤처 프로그램 C-Lab 출신 비컨의 AI 기반 피부·두피 분석 솔루션 등이 소개된다. 방문객들은 AI 뷰티 스크린으로 피부 상태를 진단하고 명상 콘텐츠를 체험할 수 있다.
오는 19일에는 박헌수 삼성전자 MX사업부 디지털 헬스 팀장과 삼성넥스트 데이비드 리 센터장, 마이크 맥쉐리 젤스 최고경영자(CEO) 등이 참가해 커넥티드 케어의 미래와 개방형 헬스케어 생태계를 주제로 패널 토론을 진행한다.
kji01@newspim.com