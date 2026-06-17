삼성전자, 파리 비바테크서 AI 건강관리 플랫폼 공개

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스마트폰·웨어러블·가전 연결한 '커넥티드 케어' 비전 선보여

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 17~20일(현지시간) 프랑스 파리에서 열리는 유럽 최대 규모 스타트업·테크 박람회 '비바테크 2026'에서 인공지능(AI) 기술 기반의 통합 건강관리 플랫폼을 공개한다고 17일 밝혔다.

삼성전자는 파리 엑스포 포르트 드 베르사유에서 스마트폰, 웨어러블, 가전, TV 등을 연결한 '커넥티드 케어' 비전을 선보인다. 삼성 헬스를 중심으로 수면, 활동, 식이, 마음 건강, 생체 징후 등 5개 영역에서 맞춤형 건강관리를 제공한다.

'삼성 헬스'의 5대 영역인 수면·활동·식이·마음 건강·생체 징후 아이콘을 표현한 영상이 상영되고 있다. [사진=삼성전자]

전시 부스는 3개 구역으로 구성된다. '삼성 커넥티드 케어 에코시스템' 존에서는 갤럭시 스마트폰과 워치, 삼성 헬스 앱이 연결된 솔루션을 선보인다. 삼성 헬스 7.0 업데이트를 통해 심장 건강관리 기능과 유산소 운동 측정 지표 등 최신 기능도 소개한다.

삼성전자는 지난해 인수한 미국 디지털 헬스케어 업체 '젤스'와 협력해 의료진과 환자를 실시간으로 연결하는 디지털 건강관리 플랫폼을 제시한다. 젤스 플랫폼을 갤럭시 기기 및 웨어러블과 연결해 병원 밖에서도 의료진과 환자가 함께 건강을 관리할 수 있도록 개발 중이다.

프랑스 파리에서 열린 '비바테크 2026' 삼성전시관 미디어 파사드에 건강과 장수를 기원하는 '십장생도'를 표현한 영상이 상영되고 있다. [사진=삼성전자]

'비스포크 AI 패밀리허브 냉장고'의 'AI 푸드 매니저' 기능도 선보인다. 냉장고 식재료 입출고를 관리하고 개인 맞춤형 푸드 리포트를 제공해 한 주간의 식재료 소비 패턴을 분석한다. 반려동물 건강관리 솔루션 '라이펫'은 모바일 기기로 촬영한 사진을 통해 AI가 치아 질환, 슬개골 탈구, 백내장 등 주요 질환을 판별한다.

'오픈 케어 랩' 존에서는 아모레퍼시픽과 협업한 'AI 뷰티 스크린', 스타트업 커즈와 협업한 삼성 TV 전용 시각 명상 서비스 '비주얼 명상', 사내벤처 프로그램 C-Lab 출신 비컨의 AI 기반 피부·두피 분석 솔루션 등이 소개된다. 방문객들은 AI 뷰티 스크린으로 피부 상태를 진단하고 명상 콘텐츠를 체험할 수 있다.

프랑스 파리에서 열린 비바테크 2026 삼성전시관에서 삼성전자 모델이 의료진과 환자를 연결하는 차세대 디지털 건강관리 플랫폼 '젤스'를 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

오는 19일에는 박헌수 삼성전자 MX사업부 디지털 헬스 팀장과 삼성넥스트 데이비드 리 센터장, 마이크 맥쉐리 젤스 최고경영자(CEO) 등이 참가해 커넥티드 케어의 미래와 개방형 헬스케어 생태계를 주제로 패널 토론을 진행한다.

kji01@newspim.com