[거인의어깨 입시컨설팅] 2027학년도 의약학계열 지원 전략-한의대·약대

김형일 거인의어깨 대표

복잡한 대입 흐름을 꿰뚫는 단 하나의 시선, '거인의어깨 입시컨설팅' 본 칼럼은 대치동 입시 현장에서 26년간 합격의 길을 열어온 거인의어깨 김형일 대표의 전문 식견을 담고 있습니다. 변화하는 2027학년도 입시 환경 속에서 수험생과 학부모님이 최선의 선택을 할 수 있도록 검증된 데이터 기반의 실전 전략을 전달합니다.

대한민국 입시에서 '의·치·한·약'으로 이어지는 의약학계열은 단순한 학과를 넘어 수험생들의 목표점이자 성공의 지표로 인식되어 왔습니다. 특히, 2027학년도 입시는 의대 증원이라는 거대한 파고 속에서 한의대와 약대가 가진 고유의 가치가 재조명받는 시기입니다. 한의학은 수천 년의 전통을 데이터 기반의 현대 의학으로 재해석하고 있으며, 약학은 인류의 생존을 결정짓는 제약·바이오산업의 핵심 브레인으로서 독보적인 위상을 확보하고 있습니다. 의대 열풍 속에 가려져 있던 이 두 학문의 진정한 가치를 발견하고, 전략적으로 접근하는 법을 심층 분석합니다.

김형일 거인의어깨 대표.

◆ 한의대, 전통 의학의 '현대적 데이터 전환'을 준비하라

한의대에 대한 고정관념을 버려야 합니다. 오늘날의 한의학은 단순한 경험주의 의학이 아닌, 체질별 맞춤 처방과 정밀 진단을 위한 임상 데이터 축적의 장입니다. 인문계열 수험생들에게 한의대는 여전히 최상위권의 문을 열어주는 매력적인 창구입니다. 입학사정관은 한의대 지원자에게 '전통과 현대의 조화'를 묻습니다. 학생부에 한의학 관련 탐구 내용을 적을 때, 단순히 '맥진'이나 '침구'를 언급하는 것에 그치지 말고, 현대 과학의 산물인 AI 알고리즘을 활용한 체질 분석, 혹은 한약재의 효능을 현대 화학적 기전으로 입증하려는 노력 등을 보여주어야 합니다. 한의대는 인문학적 소양을 가진 인재와 과학적 탐구력을 갖춘 인재 모두를 필요로 하는 학문 분야임을 명심하십시오.

◆ 약대, 제약·바이오 산업의 '융합형 리더'가 되라

약대는 지난 몇 년간 입시 지형에서 가장 뜨거운 감자였습니다. 특히, 약대 입시는 이제 단순히 조제 약사를 양성하는 곳이 아니라, 신약 개발(R&D), 임상 시험, 바이오 IT 융합, 제약 경영 등을 수행할 전문가를 길러내는 과정으로 진화했습니다. 5등급 이하의 수험생이 약대를 꿈꾸기는 현실적으로 어렵지만, 2등급대 후반에서 3등급 초반의 학생이라면 '학생부 종합전형'을 통해 승부수를 띄울 수 있습니다. 핵심은 '화학'과 '생명과학'에 대한 압도적인 지적 호기심입니다. 신약의 기전을 이해하기 위해 분자 구조를 분석하거나, 효소 반응의 특이성을 연구한 탐구 이력은 약대 교수들이 가장 선호하는 서사입니다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정부가 2027∼2031학년도 의과대학 정원을 오늘 확정한다. 보건복지부는 10일 오후 보건의료정책심의위원회(보정심) 제7차 회의를 열고 의대 정원 규모를 논의한 뒤 브리핑을 진행해 2027∼2031학년도 의사인력 양성 규모와 교육현장 지원 방안을 발표할 예정이다. 사진은 이날 서울시내 의과대학 모습. 2026.02.10 mironj19@newspim.com

◆ '수능 최저'라는 절대 기준의 정복

의약학계열의 약대는 의대 못지않은 강력한 수능 최저학력기준을 요구합니다. 3개 영역 합 5~6등급 내외의 기준은 내신 1등급대 학생들에게도 결코 만만치 않은 벽입니다. 특히, 약대는 과탐의 비중이 매우 높으므로, 수학과 과탐에서 고득점을 확보하지 못하면 수시에서 1차 서류를 통과하고도 최종 탈락하는 경우가 비일비재합니다. 지원 전략을 세울 때, '내신이 좋으니까'라는 안일한 생각은 버려야 합니다. 내신은 자격일 뿐, 합격의 증명은 수능 최저를 맞추는 순간 완성됩니다. 6월 모의평가 결과를 바탕으로 자신이 최저 충족이 가능한 대학 라인을 3단계(안정, 적정, 소신)로 분류하여 지원 전략을 세우는 것이 필수입니다.

◆ 면접에서의 '논리적 방어력' 극대화

의약학계열 면접은 '지식의 나열'이 아닌 '사고의 논리'를 봅니다. 한의대는 한의학적 가치관에 대한 질문이 나올 수 있고, 약대는 최근 이슈가 된 의약품 관련 논쟁이나 기술적 윤리 문제가 주로 다뤄집니다. 예를 들어, '신약 개발 단계에서 동물 실험은 필수적인가?'와 같은 질문에 대해, 생명 윤리와 과학적 진보라는 두 관점을 모두 고려한 자신만의 논리적 답변을 구성해야 합니다. 면접 준비는 거창한 지식을 쌓는 것이 아니라, 신문 사설을 읽고 자신의 주장을 정리하는 것에서 시작합니다. 꼬리에 꼬리를 무는 면접관의 질문에 당황하지 않고, 자신의 학생부 내용과 연결하여 답변을 끌어내는 연습을 지금 당장 시작하십시오.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 고려대 의대가 복학 의사를 밝힌 의대생들에 한해 31일 오전까지 등록을 연장해주기로 한것으로 알려진 가운데, 28일 성북구 안암동 고려대학교 의과대학 학생들이 이동하고 있다. 2025.03.28 yym58@newspim.com

◆ 나만의 '의료 전문직' 로드맵 구축하기

의대, 치대, 한의대, 약대는 각자의 영역이 뚜렷합니다. 본인이 평생 실천하고자 하는 전문성이 무엇인지 스스로 질문하십시오. 한의학의 통합적 치료인가, 약학의 과학적 신약 개발인가, 치의학의 정밀한 술기인가, 아니면 의학의 총체적 치료인가. 이 질문에 답을 할 수 있을 때, 비로소 지원 동기는 생기부의 첫 문장부터 강렬해집니다. 입학사정관은 '막연히 의사가 되고 싶어서'가 아니라, '이러한 이유로 우리 대학의 이러한 교육 과정을 밟아야만 한다'는 뚜렷한 목표를 가진 학생을 가장 높게 평가합니다. 자신의 로드맵을 3년의 학생부에 일관성 있게 투영하십시오.

◆ 입시는 '숫자'가 아니라 '꿈'을 증명하는 과정

한의대와 약대는 단순히 높은 수능 점수를 가진 사람들을 모아놓은 공간이 아닙니다. 인류의 건강과 삶의 질을 높이기 위해 치열하게 고민하는 학문 공동체입니다. 여러분이 쓴 생기부의 한 줄 한 줄은 여러분의 미래에 대한 예고편입니다. 2027학년도 입시라는 긴 여정에서, 수많은 숫자에 흔들리지 마십시오. 여러분이 쌓아온 지적 호기심과 실천적인 탐구 과정은 반드시 대학이라는 높은 문턱을 넘게 해줄 강력한 무기가 될 것입니다.