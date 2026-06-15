한국투자금융그룹, 글로벌자산담보부금융 시장 진출…'캐년 ABF' 투자

"글로벌 자산담보부금융 시장 선제적 진출 및 구조화금융 역량 강화"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자금융그룹은 15일 글로벌 자산담보부금융(ABF) 전문 투자 법인인 캐년 ABF 파트너스(CAP) 설립에 앵커 투자자 자격으로 참여한다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 투자는 선진 금융시장에서 새로운 메가 트렌드로 부상하고 있는 ABF 시장에 대한 심도 있는 스터디를 바탕으로 단행됐다. 높은 전문성과 진입장벽, 상대적으로 낮은 시장 변동성을 갖춘 ABF 시장에서 본격적인 비즈니스를 추진하기에 앞서 신뢰할 수 있는 글로벌 파트너와의 협업을 통해 경쟁력을 확보한다는 구상이다.

한국투자증권 본사. [사진=한국투자증권]

CAP는 글로벌 대체투자 운용사 캐년 파트너스, 일본 다이치생명, 한국투자금융그룹 등이 공동으로 참여하는 합작 법인이다. 구조화금융 분야의 세계적 전문가인 Jay Kim이 대표를 맡는다. CAP는 연간 50억 달러 이상의 대출 실행 역량을 바탕으로 미국 전문 대출기관 및 지역 은행을 대상으로 유동성을 공급할 예정이다.

ABF는 소비자 금융, 부동산, 실물 자산, 특허 및 로열티 등 실물경제를 구성하는 다양한 자산의 현금흐름을 기초자산으로 삼는 구조화 상품이다. 글로벌 사모펀드 운용사 KKR에 따르면 글로벌 ABF 자산 규모는 2006년 3조1000억 달러(약 4732조원)에서 2024년 6조1000억 달러(약 9313조원)로 2배 가까이 성장했다.

2008년 글로벌 금융위기와 2023년 미 지역은행 부실화 사태 등으로 현지 은행들의 대출 공급이 지속적으로 축소되는 가운데, 대체투자 전문 기관들이 실물 경제의 핵심 유동성 공급자로서 그 역할을 확대하는 추세다.

한국투자금융그룹 관계자는 "ABF는 글로벌 대형 기관투자자들이 핵심 자산으로 편입을 가속화하고 있는 매력적인 시장이지만, 아직 국내에는 도입 초기 단계"라며 "이번 지분 참여는 단기적 수익 창출을 넘어 선진 금융 트렌드를 직접 경험하고 당사의 글로벌 대체투자 역량을 한 단계 끌어올리기 위한 전략적 탐색의 일환"이라고 말했다.

이어 "이번 CAP 참여를 통해 대체투자 부문에 대한 그룹의 높은 관심과 경쟁력을 보여주는 동시에, 기존 강점을 보유한 사모신용 투자 영역을 넘어 ABF 시장으로 전문성과 사업 범위를 확대함으로써 글로벌 대체투자 역량을 한층 강화해 가겠다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com