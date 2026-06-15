신세계그룹, 스타벅스 논란에 전사 교육…'역사 감수성' 다시 세운다

스타벅스 전 직원·이마트부문 임직원 교육…마케팅 검수 체계도 강화

1999년 개점 이후 첫 전 매장 조기 종료…사회적 민감도 체크리스트 도입

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 =신세계그룹이 스타벅스 코리아 마케팅 논란을 계기로 그룹 차원의 역사 인식 및 사회적 감수성 교육에 나선다. 스타벅스 코리아는 전국 모든 매장의 영업을 조기 종료하고 전 직원 교육을 진행하는 등 재발 방지 의지를 강조했다.

15일 신세계그룹은 오는 17일 사내연수원인 신세계남산에서 이마트부문 계열사 임원과 스타벅스 코리아 본사 직원을 대상으로 역사 인식 교육과 사회적 감수성 교육을 실시한다고 밝혔다. 스타벅스뿐 아니라 이마트 등 이마트부문 계열사 임원들이 모두 참석해 이번 사태를 그룹 전체의 리스크 관리 과제로 공유한다.

2025년 스타벅스 코리아에서 본사 및 매장 파트너들이 함께 모인 교육 및 소통 행사 모습. [사진=신세계그룹 제공]

스타벅스 코리아 매장 파트너들은 오는 22일 교육을 받는다. 이날 전국 모든 매장은 오후 3시 영업을 조기 종료하고, 각 점포에서 17일 진행된 교육 영상을 시청한다. 스타벅스 코리아의 모든 매장이 일제히 영업을 조기 종료하는 것은 1999년 국내 첫 매장 개점 이후 처음이다. 교육과 함께 '한 분의 고객, 한 잔의 음료, 우리의 이웃에 정성을 다한다'는 브랜드 가치도 다시 돌아볼 예정이다.

정용진 신세계그룹 회장도 별도 교육을 받는다. 정 회장은 오는 24일 사장단 회의에 앞서 계열사 대표들과 함께 역사 인식과 사회적 감수성 교육을 수강한다. 앞서 대국민 사과를 통해 밝힌 "저도 역사 교육을 받겠다"는 약속을 이행하는 동시에 경영진 차원의 책임 의지를 분명히 하려는 취지다. 이마트부문 다른 계열사 직원들은 7월 1일부터 2주간 온라인 이러닝 방식으로 같은 교육을 듣는다.

이번 역사 인식 교육은 한국현대사를 연구해온 오제연 성균관대 사학과 교수가 맡는다. 1950년대 이후 주요 근현대사 사건을 되짚고 이를 올바르게 인식하는 방안을 다룬다. 사회적 감수성 교육은 구정우 성균관대 사회학과 교수가 진행하며 기업이 마케팅 등 사업 활동을 펼칠 때 역사, 노동, 젠더, 인권 등 사회적 이슈를 어떻게 고려해야 하는지 공유한다.

스타벅스 코리아 직원들이 한국전통문화대학교 내 안국동별궁에서 진행한 문화재 지킴이 활동. 스타벅스 코리아는 2009년부터 국가유산 지킴이 협약을 통해 전통문화 및 독립문화유산 보존 활동 등을 전개해오고 있다. [사진=신세계그룹 제공]

스타벅스 코리아는 교육과 별도로 내부 의사결정 시스템도 전면 정비한다. 외부 전문기관 자문을 거쳐 '사회적 민감도' 체크리스트를 만들고 기획 단계부터 역사, 기념일, 정치, 재난, 군사, 젠더, 폭력, 혐오표현 등 민감 이슈를 사전 점검한다. 공공 기념일이나 추모일의 의미와 어긋나는 표현, 특정 집단을 공격하거나 혐오하는 의미로 해석될 수 있는 문구도 세밀하게 검토한다.

검수 체계도 강화한다. 마케팅 기획부터 출시까지 충분한 검토 기간을 확보하고, 보고 양식을 통일해 진행 시기와 핵심 문구를 명확히 확인하도록 한다. 콘텐츠 실행 직전에는 담당부서뿐 아니라 품질과 법무 등 관련 부서장이 최종 검토하는 다중 검증 절차를 신설한다. 누가 콘텐츠를 승인했고 어떤 의견을 냈는지에 대한 기록도 체계적으로 관리할 방침이다.

사회공헌 활동도 확대한다. 스타벅스 코리아는 사회공헌 기금을 조성해 근현대 역사 유적지 인프라 개선과 국가 주요 역사 기념일 연계 사업을 추진한다. 공익을 위해 헌신한 이들을 지원하는 '히어로 프로그램'도 강화하고, 초·중·고 역사 현장 체험학습 지원과 대학 역사 탐구 동아리 후원 등 미래 세대를 위한 역사 교육 활성화에도 나설 계획이다.

mkyo@newspim.com