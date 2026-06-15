방사청·국기연·방진회, 유로사토리 2026 통합한국관 가동…유럽 K-방산 수출 공략

정부홍보관·기업전시관으로 구성… 국내 업체 30여 개사 참가

KOTRA와 수출 상담·'코리아 데이' 프로그램 운영

폴란드 MSPO·미국 AUSA로 통합한국관 확대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청은 국방기술진흥연구소, 한국방위산업진흥회와 함께 15일부터 19일까지(현지시각) 프랑스 파리에서 열리는 방산전시회 '유로사토리(EUROSATORY) 2026'에 통합한국관을 설치·운영한다고 밝혔다.

유로사토리 2026은 2년 주기로 열리는 세계 최대 규모 지상 방산전시회로, 2000여 개 기업이 참가하고 90여 개국 공식 대표단과 7만6000여 명의 참관객이 찾는 것으로 전해졌다.

방위사업청은 이번 통합한국관 슬로건을 'Reliable, Affordable & Available Now!(신뢰할 수 있고, 합리적인 가격에, 즉시 획득 가능한)'로 정하고, 즉시 획득이 가능하고 신뢰성과 가격 경쟁력을 갖춘 한국 방산제품을 전시한다고 설명했다. 통합한국관은 국가 차원의 방산 홍보 거점으로 운영되며, 지상무기체계, 항공방위, 무인체계, 지휘통제, 사이버보안, 위기관리 시스템 등 미래 전장환경을 반영한 첨단 방산기술을 집중 소개한다는 계획이다.

15일부터 19일까지 파리에서 개최되는 방산전시회 '유로사토리 2026'에서 방사청이 국기연, 방진회와 함께 운영하는 통합한국관 전경. [사진= 방위사업청 제공] 2026.06.15 gomsi@newspim.com

통합한국관은 정부홍보관과 기업전시관으로 나뉘어 운영된다. 정부홍보관에서는 한국 방위산업의 발전 과정과 함께 방위사업청, 국방기술진흥연구소 등 관계기관의 역할을 알리고, 기업전시관에서는 12개 중소기업의 실물 제품과 적용 기술, 수출 가능 제품군을 해외 군 관계자와 방산기업에 선보이는 것으로 알려졌다. 또 한화에어로스페이스, LIG D&A, 현대로템 등 체계기업과 비츠로셀, 엠앤씨솔루션, 아이쓰리시스템 등 소재·부품·장비 기업 21개사가 참가해 완성 무기체계부터 센서·감시장비 부품까지 다양한 제품을 전시한다.

통합한국관에서는 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 현지 무역관과 협력해 해외 구매자와 국내 방산기업 간 수출 상담회를 운영한다고 방위사업청은 전했다. 전시 기간 중에는 참관객 유입을 늘리기 위한 참여형 프로그램 '코리아 데이(KOREA DAY)' 행사도 열어, 한국 문화 콘텐츠와 연계한 홍보 프로그램을 진행할 예정이다.

방위사업청 국제협력관인 김태곤 국장은 "유로사토리 2026 통합한국관을 통해 세계 방산시장에서 한국 방산기업의 해외 진출을 지원하고 수출 확대와 국제 협력체계 구축을 추진하겠다"고 밝혔다. 방위사업청, 국방기술진흥연구소, 한국방위산업진흥회는 올해 9월 폴란드 MSPO, 10월 미국 AUSA에서도 통합한국관을 운영해 국내 방산기업의 세계 시장 진출과 국제 경쟁력 강화를 위한 지원을 이어간다는 방침이다.

방산업계에 따르면, 유로사토리는 영국 DSEI, 미국 AUSA와 함께 주요 지상·육상 중심 방산전시회로 꼽혀 왔으며, 한국 기관과 기업은 지난 '유로사토리 2024' 행사에서도 국가관 형태로 참가한 바 있다. 방위사업청은 "이들 대형 전시회를 중심으로 통합한국관을 확대 운영해 K-방산 수출 기반을 넓혀 왔다"고 설명했다.

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