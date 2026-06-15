키움투자자산운용, 16일 '미국우주데이터센터인프라' ETF 상장

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움투자자산운용은 오는 16일 우주 발사체와 우주 데이터센터 인프라 기업에 투자하는 'KIWOOM 미국우주데이터센터인프라' 상장지수펀드(ETF)를 상장한다고 15일 밝혔다. 해당 상품은 미국 증시에 상장한 스페이스X를 25%까지 편입한 채 상장하게 된다.

키움투자자산운용에 따르면 최근 스페이스X 상장을 계기로 우주 산업에 대한 관심이 높아지고 있다. 월가에서는 스페이스X를 단순한 우주 발사체 기업이 아닌 AI·위성통신·데이터 인프라 등의 차세대 AI 플랫폼 기업으로 바라보는 시각이 확산되고 있다.

[사진=키움투자자산운용]

실제로 스페이스X는 저궤도 위성 인터넷 서비스인 스타링크(Starlink)를 통해 글로벌 데이터 네트워크를 구축하고 있으며, AI 산업 성장에 따른 데이터 전송 수요 증가와 함께 위성통신 인프라의 가치도 재평가받고 있다.

KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 ETF는 이러한 변화에 맞춰 스페이스X와 로켓랩 등 우주 발사체 기업에 50%, 우주 데이터센터 인프라 기업에 50%를 투자한다.

우주 데이터센터 인프라 부문은 데이터 저장·처리·전송·전력 공급 등 우주 데이터센터 구축에 필요한 핵심 밸류체인 기업들로 구성된다. 자체 우주 데이터 사업을 추진 중인 아마존과 알파벳, 우주데이터센터의 핵심연산을 담당하는 반도체 생산 기업 엔비디아와 인텔, 위성 레이저 통신 기술을 보유한 루멘텀, 우주 태양광 기업 퍼스트솔라, 우주·위성 환경에서 활용되는 통신칩과 전력반도체를 공급하는 ST마이크로일렉트로닉스 등을 담았다.

이경준 키움투자자산운용 ETF운용본부장은 "AI 산업 성장으로 데이터 저장과 연산 수요가 급증하면서 전력 확보와 냉각 효율이 데이터센터 산업의 핵심 과제로 떠오르고 있다"며 "이에 따라 위성 네트워크와 우주 전력 등을 활용한 우주 데이터센터가 차세대 데이터 인프라 대안으로 주목받고 있으며, 글로벌 기업들의 관련 투자도 확대되고 있다"고 말했다.

이어 "KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 ETF는 최근 상장한 스페이스X를 비롯해 우주 데이터센터 생태계를 구성하는 기업에 투자할 수 있는 상품이라는 점에서 우주 산업의 장기 성장성을 주목하는 투자자들에게 새로운 투자 수단이 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com