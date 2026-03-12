키움투자자산운용, 'KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF' 순자산 500억 돌파

"중동 리스크에 에너지 투자 수요 확대"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움투자자산운용은 12일 자사 'KIWOOM 미국원유에너지기업' 상장지수펀드(ETF)의 순자산이 500억원을 돌파했다고 밝혔다.

한국거래소에 따르면 전날 종가 기준 KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF의 순자산은 528억원으로 집계됐다. 작년 말 77억원 수준이던 순자산은 올해 들어 450억원 이상 증가하며 약 7배 수준으로 확대됐다. 특히 2월 말 이란 공습 이후 이달 들어 순자산이 약 270억원 이상 증가했다.

금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 11일 기준 KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF의 연초 이후(YTD) 수익률은 25.81%다. ▲최근 1개월 3.98% ▲최근 3개월 21.56% ▲최근 6개월 33.43% ▲최근 1년 31.51% 등의 수익률을 기록했다.

[사진=키움투자자산운용]

KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF는 세계 1위 원유 생산국이자 세계 최대 천연가스 수출국인 미국 대표 에너지 기업 110여 종목에 시가총액 가중 방식으로 투자하는 상품이다.

엑슨모빌(20.79%)과 셰브런(14.17%) 등 세계 최대 석유기업 1·2위에 총 34.96%의 높은 비중으로 투자해 에너지 시장 흐름에 직접적으로 대응할 수 있도록 설계됐다. 이 외에도 코노코필립스(5.69%), 윌리엄스(3.51%), 슐럼버거(2.84%) 등 업스트림부터 다운스트림까지 에너지 산업 전반을 아우르는 기업들로 구성돼 있다.

시장에서는 중동 지역의 공급 불확실성이 확대될수록 글로벌 에너지 시장에서 미국 에너지 기업들의 역할과 영향력이 커질 수 있다는 분석이 나오고 있다. 국제유가 변동성이 확대되면서 원유 생산 중심 기업을 중심으로 실적 기대 역시 높아지는 분위기다.

또한 해당 상품은 파생상품이 아닌 미국 에너지 기업 주식에 직접 투자하는 실물형 ETF로, 퇴직연금 계좌에서도 투자가 가능하다. 원유 선물 ETF와 달리 원유 가격뿐 아니라 에너지 기업 실적과 배당이 동시에 반영되는 구조라는 점도 특징이다. 이 ETF의 기초지수 평균 배당률은 약 3.8% 수준으로 나타났다.

오동준 키움투자자산운용 ETF운용팀장은 "최근 글로벌 에너지 시장은 지정학적 리스크와 공급 변수에 따라 변동성이 확대되는 흐름을 보이고 있다"며 "이러한 환경에서는 에너지 기업에 직접 투자하는 ETF가 국제유가 흐름에 대응할 수 있는 투자 수단으로 활용될 수 있다"고 말했다.

이어 "KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF는 엑슨모빌, 쉐브론 등 미국 대표 에너지 기업에 투자해 에너지 시장 변화 국면에서 투자 기회를 제공할 수 있는 상품"이라고 덧붙였다.

한편 키움투자자산운용은 이달 말까지 자사 홈페이지를 통해 'KIWOOM 미국원유에너지기업 ETF' 매수 인증 이벤트를 진행한다.

