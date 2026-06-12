李在明与执政党支持率双双下跌 民意出现变化迹象

纽斯频通讯社首尔6月12日电 韩国总统李在明和执政党共同民主党近期支持率出现明显回落。多项民调显示，李在明施政好评率从此前接近70%的高位降至50%后半区间，共同民主党支持率也由此前接近50%回落至40%左右。

资料图：韩国总统李在明。【图片=青瓦台提供】

韩国盖洛普12日公布的民调结果显示，9日至11日针对全国1002名选民进行调查后，57%的受访者对李在明施政表现给予好评，35%给予差评，8%表示保留意见。与前一周相比，好评率下降7个百分点，差评率上升7个百分点。

这是李在明施政支持率自今年2月第一周以来首次跌破60%。此前，其支持率在4月至5月期间一直维持在66%至67%的水平。

另一项由韩国四家民调机构联合实施的全国指标调查（NBS）结果也显示，8日至10日针对1001名18岁以上选民进行的调查中，李在明施政好评率为57%，较三周前下降9个百分点；差评率为33%，上升9个百分点。

对于施政表现给予积极评价的主要原因包括经济与民生改善、外交表现以及整体施政能力等。负面评价则主要集中在选举管理争议、经济与高汇率问题、房地产政策以及部分政治争议等方面。

与此同时，共同民主党支持率也出现下滑。韩国盖洛普调查显示，共同民主党支持率为41%，较前次调查下降4个百分点；最大在野党国民力量党支持率为29%，较前次上升7个百分点，创本届政府成立以来最高水平。

NBS调查结果同样显示，共同民主党支持率为41%，国民力量党为25%，分别较前次调查下降4个百分点和上升5个百分点。

分析认为，地方选举结束后，围绕选举结果评价产生的执政阵营内部矛盾、有关特别检察法案引发的争议以及选票短缺事件所引发的社会讨论，共同影响了近期舆论走势。此外，首尔市长吴世勋和国会议员韩东勋在地方选举中的表现，也在一定程度上增强了在野阵营的凝聚力。

面对支持率下滑，正在欧洲访问的李在明日前通过社交媒体发文向国民表示歉意，承诺将以更加谦逊和包容的态度推进施政工作。

有声音指出，随着执政第二年开启，李在明政府未来在推动争议性政策和法案时可能更加注重节奏把控，并加强与在野党的沟通协调，以争取更广泛的社会共识。 （完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社