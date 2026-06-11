국조실, '음주강요·감찰묵살 의혹' 소방관 사망사고 조사 착수

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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 국무조정실은 최근 음주 강요 및 유족 감찰 요구 묵살 의혹이 제기된 소방관 사망사고와 관련해 조사에 착수한다.

국조실은 11일 이재명 대통령 지시에 따라 이번 사건의 사실관계 조사에 나선다고 밝혔다.

음주 강요나 감찰 조사요구 묵살이 조사를 통해 사실로 확인되면 징계 및 형사처벌 등 최대치의 문책을 검토한다는 방침도 재확인했다.

앞서 이날 이 대통령은 유럽 순방 중 엑스(옛 트위터·X)를 통해 소방관 사망 사건 내용이 담긴 기사를 올리고 "회식, 음주 강요 등 소방관의 사망 원인과 경위는 물론 감찰 조사 요청 묵살 경위까지 철저히 조사하되 조사 주체는 객관성을 담보할 수 있도록 소방청이 아닌 국무조정실로 하라"고 주문했다.

이재명 대통령 [사진=청와대]

이 대통령은 "조사 결과 음주 강요, 감찰 조사 요구 묵살이 사실로 드러나면 징계는 물론 형사처벌에 민사 손해배상 후 구상 청구까지 할 수 있는 최대치의 문책을 해서, 다시는 이 나라에서 회식 음주 강요 같은 직장 내 악성 갑질이나 부정부패 은폐·묵살은 꿈도 꿀 수 없게 하겠다"고 강조했다.

해당 보도에 따르면 광주 광주소방본부는 작년 10월 본부 소속 20대 여성 소방관 A씨가 스스로 목숨을 끊은 사건에 대해 약혼자 B씨와의 관계 문제를 사망 원인으로 공문에 적시했다.

B씨는 고인이 생전 직장 내 과도한 음주 문화로 어려움을 호소한 문자 메시지 등을 근거로 본부에 감찰을 요구했다. 본부는 5개월 넘게 감찰하지 않다 B씨와 유족이 상급 기관인 소방청을 방문한 이후 지난달 감찰에 들어간 것으로 알려졌다.

sheep@newspim.com