李대통령, 여성 소방관 사망 사고에 "감찰 묵살 경위까지 철저 조사"

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"징계·형사처벌·민사 손해 배상까지"

"부정부패 은폐·묵살 꿈도 못 꾸게 할 것"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 11일 광주소방본부 여성 소방관 사망 사건과 관련해 "회식 음주 강요 같은 사망 원인과 경위는 물론 감찰 조사 요청을 묵살한 경위까지 철저히 조사하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "조사 주체는 객관성을 담보할 수 있도록 소방청이 아닌 국무조정실로 하겠다"고 말했다.

이재명 대통령이 지난 8일 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 하고 있다. 2026.06.08 [사진=청와대]

이 대통령은 "조사 결과 음주 강요와 감찰 조사 요구 묵살이 사실로 드러나면 징계는 물론 형사 처벌에 민사 손해 배상 후 구상 청구까지 할 수 있는 최대치의 문책을 하겠다"고 강조했다.

이 대통령은 "다시는 이 나라에서 회식 음주 강요 같은 직장 내 악성 갑질이나 부정부패 은폐, 묵살은 꿈도 꿀 수 없도록 하겠다"고 거듭 강조했다.

이 대통령은 "내각에 조치를 지시했다"며 "삼가 고인의 명복을 빌며 유가족 친지들에게도 깊은 위로 말씀을 드린다"고 말했다.

이 대통령은 지난해 10월 광주소방본부 소속 20대 여성 공무원 A 씨가 스스로 유명을 달리했다는 언론 보도를 공유했다.

보도에 따르면 광주소방본부는 A 씨가 남자친구와의 관계에서 어려움을 호소한 것을 사망 원인으로 공문에 적시했고 남자친구 B 씨와 유족은 이에 항의했다.

광주소방본부는 5개월 넘게 감찰을 진행하지 않았고 B 씨와 유족이 소방 노조와 함께 상급 기관인 소방청을 찾은 뒤에야 지난 5월 감찰이 시작됐다.

pcjay@newspim.com