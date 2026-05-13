野, 李대통령 '초과세수 국민배당' 해명에도 공세…"청와대 공식 기획 자인"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 13일 이재명 대통령의 김용범 실장 국민배당금 발언 가짜뉴스 반박에 공세를 펼쳤다.
- 대통령 해명이 청와대 공식 입장임을 드러냈다고 주장했다.
- 장동혁·박성훈·나경원 등은 포퓰리즘과 시장 혼란을 비판했다.
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송언석 "국민배당 말하기 전에 파업부터 해결해야"
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 김용범 청와대 정책실장의 '국민배당금' 발언을 둘러싼 논란과 관련해 이재명 대통령이 직접 "가짜뉴스"라고 반박하자 일제히 공세에 나섰다.
국민의힘은 대통령이 직접 해명에 나선 것 자체가 김 실장 발언이 단순 개인 의견이 아니라 청와대 차원의 공식 인식임을 드러낸 것이라고 주장했다.
장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 13일 자신의 페이스북에 "이재명 마음에 안 들면 다 가짜뉴스"라며 "초과이윤이 아니라 초과세수를 국민배당한다는데 세금 더 걷히면 정부 마음대로 나눠줘도 되나"라고 적었다. 이어 "국가채무가 1300조를 넘었다"며 "'국민배당'은 결국 '청년부채'"라고 주장했다.
앞서 이재명 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "김 실장이 한 말은 인공지능(AI) 부문 초과이윤으로 발생하는 국가의 초과 세수를 국민배당하는 방안을 검토한다는 것"이라며 "정치적 비난이나 비판도 사실에 기반을 두지 않으면 민주주의를 해치게 된다"고 밝혔다.
이에 박성훈 국민의힘 중앙선대위 공보단장은 논평을 내고 "대통령까지 등판한 국민배당금 논란은 결국 청와대 공식 입장임을 인정한 꼴"이라며 "논란이 커지자마자 대통령이 직접 나서 비호한 것 자체가 애초부터 '개인 의견'을 앞세워 여론의 간을 떠보려는 기획된 시나리오였음을 보여준다"고 비판했다.
이어 "'초과 이윤'이니 '초과 세수'니 표현만 바꿔가며 본질을 흐리려 하지만 결국 핵심은 정권의 입맛대로 기업의 돈을 끌어다 정권 인기 유지용 현금 살포에 활용하겠다는 위험한 발상"이라고 주장했다.
나경원 국민의힘 의원은 "진짜 가짜뉴스는 '가짜뉴스가 아닌 것을 가짜뉴스라고 우기는 대통령의 발언' 그 자체"라면서 "대통령의 눈에는 김용범 실장 글의 '초과이윤', '초과이익' 글자가 보이지 않는 것인가. 김용범 실장의 글은 누가 봐도 '기업의 이익'을 어떻게 나눌 것인가에 대한 사회주의적 설계도였다"라고 지적했다.
나 의원은 "개인의견이라고 청와대 대변인이 끊어내려다 안 되니 대통령이 직접 나서 가짜뉴스라고 한다"며 "대통령이 직접 실드를 친다는 것은 결국 이 약탈적 포퓰리즘이 김 실장 개인의 일탈이 아닌 이재명 정권의 기획임을 자인한 셈"이라고 비판했다.
박수민 국민의힘 의원은 "이재명 대통령과 김용범 실장은 주가조작급 설화에 대해 사과부터 해야 한다"며 "블룸버그도 헷갈렸고 나도 헷갈렸다. 명백한 청와대발 역대급 설화"라고 주장했다. 이어 "시총 수백조원이 말 한 마디에 출렁인 망발이었다"며 "대통령과 정책실장은 경솔한 포스팅과 부적절한 용어 혼용부터 사과해야 한다"고 말했다.
송언석 공동선거대책위원장은 삼성전자 노조 총파업 예고 사태까지 연결하며 "이재명 정부는 한쪽에서는 삼성전자의 파업 위기 앞에 소극적으로 머뭇거리면서, 다른 한쪽에서는 대통령실 정책실장이 반도체·AI 기업의 성과를 마치 '국민배당금' 재원처럼 말하며 자본시장에 혼란을 일으키고 있다"고 지적했다.
그는 "이재명 정부는 대한민국 반도체 산업과 국민경제를 지키기 위해 삼성전자 파업 문제에 대한 긴급조정권을 발동하라"며 "글로벌 대망신 자본시장 혼란의 주범 김용범 정책실장을 즉각 경질하라"고 촉구했다.
oneway@newspim.com