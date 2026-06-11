코스닥 급반등에 매수 사이드카 발동…개인·기관 '쌍끌이'

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 11일 오후 코스닥 급등으로 매수 사이드카를 발동했다
- 개인과 기관이 각각 1조9899억·9391억 순매수하며 지수 상승을 이끌었다
- 알테오젠·원익IPS 등은 급등했고 에코프로비엠·HLB 등은 약세를 보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스닥이 개인과 기관의 대규모 매수세에 힘입어 급등하면서 코스닥시장에 매수사이드카(프로그램매매 매수호가 효력정지)가 발동됐다.
11일 한국거래소는 이날 오후 1시 58분 코스닥시장에 매수 사이드카를 발동했다고 공시했다. 사이드카 발동 당시 코스닥150 선물은 전 거래일 종가 대비 6.15% 상승한 1757.60포인트를 기록했고, 코스닥150 지수는 4.94% 오른 1753.70포인트를 나타냈다.
매수사이드카는 전일 대비 코스닥150 선물(최근월물)이 6% 이상 상승하고, 코스닥150 지수는 3% 이상 상승한 상태가 1분간 지속될 경우 발동된다. 발동시점부터 5분간 프로그램매매 매수호가의 효력이 정지되며 이후 자동 해제된다.
개인과 기관의 동반 순매수가 지수 상승을 이끌고 있다. 한국거래소에 따르면 이날 오후 2시 18분 기준 개인과 기관은 코스닥시장에서 각각 1조9899억원, 9391억원을 순매수하고 있다. 반면 외국인은 3조903억원을 순매도 중이다.
시가총액 상위 종목 가운데 알테오젠(10.00%), 에코프로(0.66%), 주성엔지니어링(24.62%), 코오롱티슈진(2.10%), 리노공업(5.38%), 원익IPS(19.11%), 이오테크닉스(14.61%) 등이 강세를 보이고 있다. 에코프로비엠(-1.95%), 레인보우로보틱스(-1.17%), HLB(-3.81%) 등은 약세를 나타내고 있다.
rkgml925@newspim.com