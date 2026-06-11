개인 순매수 1.2조원 유입에 코스피·코스닥 상승 전환

AI 핵심 요약beta
- 개인 투자자들이 11일 대규모 매수에 나서 코스피·코스닥을 장 초반 급락에서 상승 전환시켰다.
- 코스피는 개인 1조원대 순매수 속에 0.83% 오르며 반등했고 외국인·기관은 각각 1조원대 이상 순매도했다.
- 코스닥도 개인·기관 매수와 반도체·2차전지 관련 종목 강세로 2%대 상승 전환했으며 일부 대형주는 혼조세를 보였다.
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코스닥 970선 회복, 원익IPS 18%·이오테크닉스 11% 급등
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 장 초반 급락했던 국내 증시가 개인 투자자들의 대규모 매수세에 힘입어 상승 전환했다. 전일 급락에 따른 저가 매수세가 유입되면서 코스피와 코스닥이 나란히 반등하고 있다.
11일 한국거래소에 따르면 이날 오전 10시 14분 기준 코스피는 전 거래일보다 64.26포인트(0.83%) 오른 7795.08에 거래되고 있다. 개인이 1조2349억원 순매수하고 있는 가운데 외국인과 기관은 각각 1조1852억원, 1387억원 순매도하고 있다.
시가총액 상위 종목은 혼조세를 나타내고 있다. 삼성전자(0.99%), SK하이닉스(5.32%), SK스퀘어(2.37%), 삼성전자우(1.78%), 삼성전기(1.72%) 등이 상승하고 있다. 반면 삼성생명(-2.04%), HD현대중공업(-1.25%), 현대차(-1.99%), LG에너지솔루션(-2.08%) 등은 하락세를 보이고 있으며, 삼성물산(0.00%)은 보합권에서 거래 중이다.
코스닥도 장중 상승 전환했다. 같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일 대비 19.22포인트(2.02%) 오른 970.85를 기록하고 있다. 개인과 기관이 각각 1457억원, 962억원 어치 사들이고 있으며 외국인은 2352억원 어치를 팔아치우고 있다.
코스닥 시장에서는 알테오젠(7.94%), 주성엔지니어링(10.05%), 코오롱티슈진(4.41%), 리노공업(3.55%), 원익IPS(18.77%), HLB(0.41%), 이오테크닉스(11.87%) 등이 강세를 보이고 있다. 반면 에코프로비엠(-1.37%), 에코프로(-1.90%), 레인보우로보틱스(-3.34%) 등은 약세를 나타내고 있다.
rkgml925@newspim.com