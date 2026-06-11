대한전선, 유럽 해양 인프라 기업과 업무협약...해저케이블 경쟁력 강화

벨기에 얀데눌 · 네덜란드 보스칼리스와 HVDC 협력 MOU 체결

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 대한전선이 유럽의 글로벌 해양 인프라 전문 기업과 손잡고 사업 경쟁력 강화에 나섰다.

대한전선(대표이사 송종민)은 벨기에 브뤼셀에서 열린 '한-EU 에너지 전환 상생협력 포럼'에서 벨기에 얀데눌(Jan De Nul), 네덜란드 보스칼리스(Boskalis)와 각각 HVDC 해저케이블 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 포럼은 이재명 대통령의 유럽연합(EU) 국빈 방문을 계기로 기후에너지환경부(장관 김성환)가 개최한 한-EU간 에너지 협력 행사로, 재생에너지 중심의 에너지 전환과 전력망 인프라 확충이 가속화되고 있는 유럽 시장에서 협력 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

대한전선이 얀데눌(Jan De Nul)과 HVDC 해저케이블 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. (좌측부터) 대한전선 송종민 부회장, 김성환 기후에너지환경부 장관, 얀데눌 최고경영자(CEO) 얀 피터 데 눌(Jan Pieter De Nul) [사진=기후에너지환경부]

대한전선은 이번 포럼에서 국내 기업 중 유일하게 업무협약을 체결하며 실질적 사업 협력 기반을 다졌다. 이는 대한전선이 해저케이블을 비롯한 전력 인프라 분야에서 글로벌 주요 기업들과 협력할 수 있는 경쟁력과 신뢰를 확보하고 있다는 의미로 평가된다.

대한전선의 협약 파트너사인 얀데눌과 보스칼리스는 해상풍력, 해양 인프라 및 해저케이블 설치 분야에서 세계적인 경쟁력을 보유한 기업이다. 두 회사는 대규모 해상 에너지 프로젝트 수행 경험과 전문 역량을 바탕으로 유럽을 비롯한 글로벌 시장에서 다양한 사업을 추진하고 있다.

송종민 부회장은 "한-EU 에너지전환 상생협력 포럼을 계기로 유럽의 우수한 기업들과 협력 관계를 강화하고 글로벌 시장에서 새로운 성장 동력을 확보할 계기를 마련했다"며, "특히 이번 협약은 국내 전력·에너지 산업의 글로벌 경쟁력을 높이고, 핵심 인프라인 HVDC 전력망 분야의 기술 및 사업 역량을 강화하는 한편 한국 기업의 역할과 위상을 확대하는 데에도 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.

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