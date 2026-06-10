KSPO 스포츠가치센터, 2026년 1회차 가족 캠프 참여 모집

AI 핵심 요약beta
- 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 27일부터 KSPO 스포츠가치센터에서 2026년 가족캠프를 연다
- 캠프는 1박2일 숙박형으로 연4회 진행하며 런닝맨, 수영, 가족운동회, 양궁 등 계절별 프로그램으로 구성됐다
- 1회차 캠프 참가 가족을 19일까지 모집하며 2인 이상 최대 6인, 1인 참가비는 9만9000원이다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)에서 운영하는 'KSPO 스포츠가치센터(이하 가치센터)'에서 '2026년 가족 캠프'를 개최한다. 올해 총 4회 예정인 가운데 1회차 참여 가족을 모집한다.
이번 캠프는 총 4회에 걸쳐 계절과 테마에 따라 다채로운 프로그램으로 구성됐다. 가치센터에서 회차별 1박 2일 숙박형으로 진행된다.
1회차(6.27∼28)는 '우리 가족 런닝맨과 스포츠스태킹', 2회차(8.15∼16)는 여름방학 맞이 '야외 수영, 힐링요가, 레이저사격', 3회차(10.3∼4)는 '가을맞이 가족운동회 및 플래그풋볼', 4회차(2027. 1. 16∼17)는 '대형 전략팀 게임, 양궁'으로 구성된다.
가치센터에서는 오는 27일에 열리는 1회차 캠프에 함께할 가족을 19일까지 모집한다. 2인 이상(최대 6인)으로 구성된 가족은 모두 신청할 수 있으며, 참가비는 1인 9만 9000 원이다. 회차별로 최대 90명을 모집한다.
iaspire@newspim.com