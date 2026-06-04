체육공단, 2026 찾아가는 스포츠산업 일자리 센터 성료...스포츠산업 일자리 궁금증 해소

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 지역 대학생들에게 스포츠산업 분야 현직자의 직무 경험과 실질적 취업 정보 제공에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=국민체육진흥공단의 2026 찾아가는 스포츠산업 일자리센터 개최 현장 [사진=KSPO] 2026.06.04 iaspire@newspim.com

체육공단이 '2026 찾아가는 스포츠산업 일자리 센터'를 운영했다. 체육공단 '스포츠산업 일자리 센터'는 지난 1일 제주대학교를 찾아가 제주대 및 인근 대학의 스포츠 전공 재학생과 졸업생을 대상으로 '취업토크쇼'를 열었다.

이날 행사에는 제주SK 프로축구단, 스포츠 아일랜드 안덕 센터 및 제주특별자치도장애인체육회에서 근무하는 현직자들이 멘토로 참여해 스포츠산업 현장에서의 생생한 실무 경험, 직무별 필요 역량, 지역 스포츠산업의 성장 가능성 및 제주권 취업 준비 전략 등에 대해 참여자들과 활발한 소통을 이어갔다.

이에 앞서 지난 5월 하순에는 동아대학교를 찾아가 경상권 스포츠 전공 대학생들을 대상으로 롯데 자이언츠 프로야구단 현직자를 통한 스포츠산업 분야 현장 실무와 채용 준비 노하우를 공유하는 시간을 갖기도 했다.

체육공단 관계자는 "이번 사업은 지역 스포츠산업 현직자와 취업 준비생의 연결로 구직자의 진로 설계를 돕기 위해 마련됐다."라며, "앞으로도 지역 대학과 연계한 현장 중심의 스포츠산업 취업 지원 프로그램을 이어갈 것"이라고 전했다.

iaspire@newspim.com