서울올림픽기념국민체육진흥공단, '국민과의 약속 실천 TF' 출범

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)이 현 정부 출범 2년 차, 국민 체감 성과 창출을 위한 전사적 실행체계를 본격 가동한다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=국민체육진흥공단 전경 [사진=KSPO] 2026.04.15 iaspire@newspim.com

체육공단은 국민이 직접 느낄 수 있는 실질적인 성과 창출을 위한 '국민과의 약속 실천 TF'를 공식 출범했다. 체육공단은 지난 3월 2030년을 목표로 수립한 중장기 전략의 구체적 실현을 위해 '국민과의 약속 13대 과제'를 발표한 바 있다.

이번 TF는 임직원의 자발적 혁신 의지를 담은 13대 과제를 속도감 있게 이행하고, 국민이 실제로 체감할 수 있는 성과로 연결하기 위한 전사적 실행체계다.

경영혁신·스포츠복지·스포츠산업·스포츠재정·스포츠컬처 등 5개 분과로 구성된 이번 TF는 하형주 이사장이 직접 팀장으로서 진두지휘한다. 각 분과는 본부장이 분과장으로 책임 운영을, 임원진이 스폰서로 참여해 과제 이행을 뒷받침할 예정이다.

'전 국민 스포츠 참여 포인트제 고도화', '인공지능(AI)·데이터 기반 국민 체력 관리 혁신', '스마트·지역 재생형 국민체육센터 확충', '케이(K)-스포츠 혁신기업 육성', '기금조성사업 데이터 기반 스마트 건전화 추진', '지역 스포츠 인프라 보급을 통한 지역 활력 제고' 등이 주요 과제로 포함돼 있다.

하형주 이사장은 "이번 TF 출범을 계기로 국민이 필요로 하는 사업들이 차질 없이 이행될 것"이라며, "국민 모두 생활 속에서 스포츠를 즐길 수 있도록 약속한 성과를 반드시 도출하겠다."라고 밝혔다.

한편, 체육공단은 이번 TF를 통해 국민 생활체육참여율을 높이고, 체력인증 센터와 생활체육시설을 대폭 확충하는 등 국민이 체감할 수 있는 구체적인 성과를 조기에 가시화할 계획이다.

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