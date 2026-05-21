체육공단, 2026 스포츠산업 수출 기업 현장 간담회 20일 개최

AI 핵심 요약beta
- 국민체육진흥공단이 20일 스포츠산업 수출 기업 간담회를 열었다
- 간담회에선 중동전쟁 등으로 인한 물류비 상승과 매출 감소 애로가 논의됐다
- 체육공단은 물류비 지원·컨설팅 확대 등 후속 지원책을 마련하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 '2026 스포츠산업 수출 기업 현장 간담회'를 개최했다.
체육공단은 지난 20일 올림픽공원 내 스포츠코리아랩(SKL) 전시체험관에서 간담회를 열고, 최근 중동전쟁에 따른 국제 시장 환경 변화에 대응하고, 스포츠산업 수출 기업 지원 방안 마련을 위해 의견을 나눴다. 하형주 이사장을 비롯한 스포츠산업 10개 수출 기업의 대표와 관계자가 참석했다.
건국대학교 경영학과 유재욱 교수의 '지정학 리스크 시대의 스포츠산업 글로벌 전략'에 대한 강의를 통해 수출국 다변화, 리스크 분산 등의 대응 방안을 참가기업에 제시하는 자리도 이어졌다.
간담회 참석자들은 국제 정세 변화에 따른 애로사항으로 '물류비·원자잿값 상승 등 부담 가중', '중동 지역 거래 불발로 인한 매출 감소' 등을 꼽았다. 이에 따른 '대체 시장 발굴을 위한 프로그램 확대', ' 해외 전시 참여 기회 및 마케팅 지원 확대' 등에 대한 지원을 요청했다.
체육공단은 최근 중동전쟁 등에 따른 국제 리스크에 선제적으로 대응하기 위해 물류비 지원을 확대하고, 수출 기업 애로사항에 대한 전문가 자문을 제공하는 '글로벌 이슈 컨설팅'을 신설하기도 했다. 더불어 이번 간담회에서 나온 수출 관련 애로사항 및 건의 사항을 바탕으로 수출 기업 지원 방안을 수립할 계획이다.
하형주 이사장은 "이번 간담회는 스포츠산업 수출 기업들이 국제 정세 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 방향을 함께 모색하는 자리"라며 "앞으로도 현장과의 지속적인 소통으로 기업들의 해외 진출과 수출 확대를 적극 지원할 것"이라고 말했다.
iaspire@newspim.com