'백종원 효과' 해외로…더본코리아, 글로벌 소스 사업 드라이브

AI 핵심 요약beta
- 더본코리아가 10일 한식 유튜브 채널 TBK를 본격 운영한다고 밝혔다.
- TBK는 QR코드 소스를 통해 레시피 영상을 제공하며 해외 요리사와 외식업 종사자의 한식 구현을 돕는다.
- 더본코리아는 미국·유럽·아시아 등으로 소스 유통망을 확대하고 백종원 IP로 글로벌 사업을 넓힌다.
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QR 레시피 기반 한식 플랫폼 구축…요리사·외식업자 대상 마케팅 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 더본코리아가 백종원 대표의 인지도를 활용해 글로벌 한식 소스 시장 공략에 속도를 낸다.
더본코리아는 해외 시장을 겨냥한 한식 전문 유튜브 채널 'TBK'를 본격 운영한다고 10일 밝혔다.
TBK는 더본코리아가 개발한 'TBK QR 소스'를 중심으로 한 글로벌 한식 플랫폼이다. 제품에 부착된 QR코드를 통해 레시피 영상과 조리 노하우를 제공해 해외 요리사와 외식업 종사자들이 한식 메뉴를 보다 쉽게 구현할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.
더본코리아는 이날 채널 개편과 함께 백 대표가 직접 출연하는 콘텐츠도 공개했다. 해외 영업 현장을 담은 쇼츠 영상과 함께 TBK 소스를 활용한 제육볶음 레시피 영상을 업로드하며 본격적인 글로벌 홍보 활동에 나섰다.
이번 채널 운영은 단순한 콘텐츠 사업이 아닌 해외 소스 사업 확대 전략의 일환으로 풀이된다. 더본코리아는 지난해 9월 TBK QR 소스를 출시한 이후 해외 식품·유통 기업을 대상으로 영업을 진행해 왔다. 현재 미국을 비롯해 유럽 5개국, 아시아 2개국 등에서 제품 샘플 요청이 이어지고 있다는 설명이다.
유통망 확대도 진행 중이다. 더본코리아는 지난 4월 미국 아마존을 통해 TBK QR 소스 판매를 시작했으며, 이달 중순부터는 캐나다 오프라인 유통 채널에도 입점할 예정이다.
더본코리아 관계자는 "기존에는 해외 기업을 대상으로 사업을 전개했다면 앞으로는 유튜브 채널을 통해 전 세계 소비자와 요리사까지 접점을 확대할 계획"이라며 "백종원 대표 IP와 디지털 콘텐츠를 활용해 글로벌 사업을 확장해 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com