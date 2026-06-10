한병도 "국민의힘 승리 선거서도 득표수 동일 사례...장동혁, 국민분열 선동"

"4년전 김영환 승리 지선 때도 발견...張, 윤어게인 망령 작태"

"내일 국정조사요구서 보고…선거제도개혁 TF 첫 회의"

[서울=뉴스핌] 김승현 배정원 기자 = 더불어민주당이 국민의힘의 부정선거 의혹 제기를 음모론으로 규정하며 국민참정권 침해 진상 규명에 집중할 것을 촉구했다.

한병도 민주당 원내대표는 10일 국회 본관 당대표회의실에서 열린 제289차 최고위원회의에서 "국민의힘이 국민참정권 침해에 부정선거 음모론을 끼워 넣고 있다"며 "어제 장동혁 대표는 일부 선거구에 동별 후보 간 득표수가 같은 것을 두고 국민적 의혹이라며 또다시 음모론에 군불을 지폈다"고 비판했다.

한 원내대표는 "개표 사무 절차와 과정을 조금이라도 안다면 하지 못할 저급한 정치공세에 불과하다"며 "개표는 개함부부터 투표지 분류기 운영부, 심사집계부, 확인석까지 수십 명의 개표 사무원이 참여하고, 정당별 개표참관인들도 두 눈을 시퍼렇게 뜨고 전 과정을 지켜본다"고 지적했다.

이어 "4년 전 국민의힘 김영환 후보가 승리한 충북도지사 선거에서도 장동혁 대표가 주장한 후보 간 사전투표 득표수가 같은 사례가 발견된다"며 "영동군 양산면 관내 사전투표와 보은군 내북면 관내 사전투표에서 두 후보의 득표수가 노영민 후보 158표, 김영환 후보 319표로 동일하다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한병도 더불어민주당 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.10 mironj19@newspim.com

한 원내대표는 "장동혁 대표의 주장은 의혹이라는 거창한 말로 포장한 음모론에 불과하다"며 "선거 결과를 부정하고 국민 분열을 선동하는 윤 어게인 망령을 되살리려는 작태"라고 강조했다.

그는 "국민이 요구하는 것은 음모론이 아니라 진실이고 정쟁이 아니라 책임"이라며 "지금이라도 무책임한 선동을 그만두고, 국민 참정권 침해의 진상을 규명하는 데 집중하시길 바란다"고 촉구했다.

민주당은 국민참정권 침해에 대한 국정조사에 속도를 낸다. 한 원내대표는 "민주당은 내일 본회의에서 국정조사요구서를 보고하고 최대한 빠른 일정 안에 국정조사계획서를 채택하여 신속하게 국조특위를 가동하겠다"고 밝혔다.

한 원내대표는 "국정조사를 통해 선관위의 투표용지 인쇄 수량 산정 과정의 위법 및 부실 여부를 낱낱이 조사하고 도대체 왜, 어떻게 이런 어처구니없는 사태가 벌어졌는지, 또한 제대로 조치했는지 원인과 과정을 철저하게 파헤치겠다"고 말했다.

아울러 민주당 선거제도개혁 TF가 이날 첫 번째 회의를 진행한다. 한 원내대표는 "선거 관리 체계 전반을 혁신하고 국민 눈높이에 맞는 제도를 설계할 수 있도록 모든 역량을 기울이도록 하겠다"며 "민주당은 법과 원칙에 따라 진상규명과 책임자 문책, 재발 방지 대책 마련이 이뤄질 수 있도록 끝까지 책임지겠다"고 강조했다.

kimsh@newspim.com